شروط القبول بالأول الابتدائي 1443 وفقا لتعليمات وزارة التعليم بالسعودية

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عمر شويل - جدة شروط القبول بالأول الابتدائي 1443 ، قامت بتعميمها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب الإعلان عن البدء في تسجيل المستجدين بنظام نور 1443، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب القبول للتسجيل للعام الدراسي 1443هـ القادم، بداية من شهر يناير 2021م الجاري.

شروط القبول بالأول الابتدائي 1443

وجهت وزارة التعليم بالسعودية، تعميمًا للمدارس الحكومية والخاصة والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب المدارس الأجنبية وتلك التي تعمل بالبرامج الدولية، بشأن تنظيم عملية تسجيل الطلاب والطالبات الجدد، بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1443ه.

كما نوهت الوزارة على ضرورة، التزام المدارس كافة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع مساعدة أولياء الأمور كافة، أثناء عملية تسجيل أبنائهم سواء من السعوديين أو غير السعوديين.

شروط وزارة التعليم لقبول المستجدين

حددت الوزارة أن قبول الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي 1443ه، سوف يكون للطلاب ممن أتموا 6 أعوام عند موعد بدء العام الدراسي 1443، أو إذا كانوا أقل من العمر المحدد ب90 يومًا فقط، أي القبول لمن يقع تاريخ مولده في الفترة من 2/2/2016 أو قبل ذلك.

بالنسبة للطلاب ممن تقل أعمارهم عن ال6 أعوام، بحوالي 180 يومًا كحد أقصى، يتم قبولهم جميعًا وذلك لمن يقع تاريخ مولدهم من 3/2/2016 م، وحتى 2/5/2016 م.

كذلك يجب على إدارات المدارس، على اختلاف أنواعها أن تتلقى من الطفل المتقدم للالتحاق بها، شهادة إفادة من الروضة التي درس بها، تفيد أنه كان قد التحق بها فعليًا لمدة فصلين دراسيين.

يجب على أولياء الأمور، تسليم استمارة نمائية تفيد بأن الطالب أو الطالبة، متقن للمهارات النمائية المعروفة، مرفق بها توصية من المعلمة التي باشرت التدريس للطالب أو الطالبة، وهي تفيد بأن الطفل لديه القدرة والمهارات اللازمة للالتحاق بالدراسة بالصف الأول الابتدائي.

يجب على المدرسة التي سوف يلتحق بها الطفل، أن تتأكد من أن الروضة التي تركها لطالب أو الطالبة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو عالمية أو أجنبية، يجب التأكد جيدًا أنها تابعة لوزارة التعليم السعودية، ولها ترخيص سليم.

بالنسبة للطلاب أو الطالبات، من المستجدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي 1443 هـ، وأتوا من خارج السعودية، يجب أن يحضروا إفادة بإتقان كافة المهارات النمائية، مع توصية من الروضة بأن الطالب أو الطالبة، مؤهل للالتحاق بالصف الأول، على أن تكون مصدقة من الملحق الثقافي أو السفارة، التابعة للدولة التي ينتمي لها الطالب.

تعليمات وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الجديد

يجب على المدارس أن تطبق الشروط الملزمة التي أقرتها وزارة التعليم السعودية، بشأن التحاق الطلاب والطالبات المستجدين بالمدراس للعام الدراسي 1443 ه، وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين، بالمدراس الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم كافة.

وجهت وزارة التعليم السعودية، بضرورة تأكد المدارس بكل أنواعها، بأن كل الروضات سواء الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية والعالمية، كلها مسجلة ومضافة لدى نظام نور الرسمي .

. يجب على مديري المدارس ومسؤليها، مراجعة كافة ملفات الطلاب المتقدمين للتسجيل بها، مع رفض قطعي لكل من لا تنطبق عليه الشروط المذكورة، وذلك من اختصاص إدارات؛ تعليم الكبار، والتربية الخاصة، وكذلك إدارة الاختبارات والقبول، وكذلك مكتب المدارس العالمية والأجنبية.

رابط تسجيل الطلاب الجدد 1443

أتاحت وزارة التعليم السعودية، رابط التسجيل لولي الأمر. من أجل إتمام خطوات تسجيل المستجدين بنظام نور 1443.

الفئات المتاح لها التسجيل من خلال نظام نور للطلاب المستجدين