نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسعار شانجان سيارات اقساطها 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنوع عروض اسعار شانجان في السعودية سواء في حالة الشراء النقدي أو التقسيط بتنوع الموديلات المختلفة لكن تبقى هناك فئة كبيرة من سيارات شانجان يمكن الحصول عليها بسعر تقسيط 1000 ريال شهريًا أو أقل وتشمل هذه الفئة بالطبع السيارات الدفع الأمامي والتي في الغالب تأتي بمحرك في حدود 1.5 لتر أو أقل قليلًا لكن مع مزيد من التقنيات الحديثة ووسائل الأمان العديدة التي تتميز بها شانجان التي تمكنت من أن تترك بصمة في سوق السيارات السعودية وأصبحت واحدة من الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في المملكة وأصبح لها وكلاء يقدمون خدمات ما بعد البيع الأمر الذي سهل الكثير من الأمور المتعلقة بالصيانة وتوفير قطع الغيار بسعر مناسب.

سيارات تقسيط 1000 ريال

هناك عدة سيارات اقساطها 1000 ريال أو أقل في السعودية ويوجد من بين سيارات شانجان 3 موديلات على الأقل يمكن الحصول عليها بسعر تقسيط أقل من ألف ريال حتى في حالة كانت الدفعة المقدمة 10 % سواء في حالة الشراء بنظام التمويل التأجيري أو بنظام تمويل السيارات بالمرابحة حسب نوع البنك الذي يتم التعامل معه.

عروض اسعار شانجان 2021

تشتمل هذه الفئة على 3 سيارات من شانجان وهي شانجان CS35-PLUS تريند 2021 وشانجان ايدو Trend 2021 بالإضافة إلى شانجان ALSVIN Basic 2021 حيث تعد هذه السيارات الثلاثة في فئة أرخص السيارات في السعودية ويمكن الحصول عليها في حالة الشراء النقدي بأسعار تقل عن 50 ألف ريال خاصة للطرازين الثاني والثالث فيما يزيد سعر الطراز الأول قليلًا عن الخمسين ألف ريال.

سعر شانجان ALSVIN Basic 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة 32 ألف ريال.

سعر شانجان ALSVIN Basic 2021 شامل ضريبة القيمة المضافة 36.500 ريال.

سعر شانجان ALSVIN Full 2021 بدون الضريبة المضافة يصل إلى 36.500 ريال.

أما سعر شانجان ALSVIN Full 2021 شامل الضريبة المضافة يصل إلى 41 ألف ريال.

بينما يصل سعر شانجان ايدو Trend 2021 شامل الضريبة المضافة إلى 52 ألف ريال.

ويمكن الحصول على أي من هذه السيارات الثلاثة بقسط 1000 ريال أو أقل في حال كانت الدفعة المقدمة 10 % وكانت فترة التقسيط أطول من 36 شهرًا حيث تتناسب فترة التقسيط مع السعر النهائي للسيارة تناسبًا عكسيا.