نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الحديث 1442 “إرسال للموافقة” عبر sshr.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الحديث 1442 للإرسال للموافقة بعد أن يتم الإقرار بصحة البيانات المدرجة بالنظام الإلكتروني فارس الخاصة ببيانات الأنشطة للتطوير المهني، حيث تم الإعلان عن تفعيل أيقونة الإرسال للموافقة للمعلمين والمعلمات ممن لم يقوموا بالإرسال سابقاً، أو ممن تم رفض طلباتهم ولم يستطيعوا الإرسال بعد تاريخ 16جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

ويتيح نظام فارس للمعلمين والمعلمات إمكانية التعرف على نوع اختبار التخصص في الرخصة المهنية من خلال الدخول إلى حساب المستخدم في نظام فارس > صلاحية الخدمة الذاتية للموظف > صلاحية بياناتي > الملف الشخصي > سيظهر لك الاختبار في البيانات الأساسية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول نظام الخدمة الذاتية الجديد sshr.moe.gov.sa الرسمي.

دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الحديث 1442

نود بدايةً التعريف بنظام الخدمة الذاتية الذي يعد نظاماً فرعياً من أنظمة فارس للموارد البشرية التي هي عبارة عن حزمة من الخدمات الإلكترونية يستطيع الموظف سواء كان معلماً أو إدارياً أو مستخدماً أو عاملاً الحصول عليها والاستفادة منها وأخذ الموافقات اللازمة من جانب أصحاب الصلاحية إلكترونياً بدون الحاجة للرجوع إلى الإدارة، كما يتيح النظام للموظفين إمكانية تتبع المعاملة حتى يتم دور القرار له عن طريق موقع فارس.

وقد تم الإعلان عن إتاحة وتفعيل أيقونة “إرسال للموافقة الخاصة ببيانات الأنشطة للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية الذين لم يُرسلوا أنشطة التطوير المهني للموافقة والاعتماد خلال الفترة المحددة للإرسال التي بدأت بتاريخ 12 جمادي الأولى 1442هـ وانتهت في تاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ. أو للموظفين الذين تم رفض طلباتهم ولم يستطيعوا الإرسال بعد تاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ أو لمن أرسل في الموعد المحدد وتم اعتماد طلبه بشكل خاطئ.

حيث يجب دخول نظام الخدمة الذاتية فارس الجديد 1442 من حساب الموظف من خلال التطوير المهني للمعلمين ثم الإقرار بصحة البيانات المدرجة، ثم إرسال للموافقة، ويجب العلم أن أيقونة الإرسال للموافقة متاحة لفترة محددة فقط، ويمكنكم دخول نظام الخدمة الذاتية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي: