نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف افتح سجل تجاري إلكتروني في السعودية ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط السجل التجاري الإلكتروني لتقييد تطور الأنشطة التجارية في المملكة ، سواء كان ذلك للمواطنين أو المقيمين المسموح لهم بمزاولة الأنشطة التجارية. تقدم الحكومة السعودية خدمات الحصول على تسجيل الأعمال إلكترونيًا لتسهيل المستثمرين في مختلف الأنشطة التجارية في المملكة.

ما المقصود بالسجل التجاري الإلكتروني

يعني السجل التجاري أنه يمكن للتجار أو المستثمرين استخدام هذه الوثيقة لممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية ، بغض النظر عما إذا كانت الأنشطة التجارية تتم عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر التقليدية ، وهي سجلات موجودة في وزارة التجارة والاستثمار ، والتي تشمل الأسماء والبيانات المتعلقة بالتجار وأنشطتهم التجارية. التجار هم أفراد أو كيانات قانونية تشارك في التجارة.

تعتبر سجلات الأعمال وثائق مهمة للبلد والتجار ، لأن التجار يمكنهم فقط الانخراط في أنشطتهم التجارية الخاصة بعد الحصول على تسجيل تجاري ، والذي يعتبر ترخيصًا لممارسة الأنشطة التجارية. بالنسبة للحكومة ، هذا أيضًا مهم جدًا ، لأنها ملتزمة بتشجيع الجهات الحكومية لفهم حجم النشاط الاستثماري في الدولة ، وذلك لمساعدتها على وضع خطط التنمية المتعلقة بأنشطة الأعمال. سجلات الأعمال الإلكترونية هي سجلات تجارية للتجار يمكن الحصول عليها إلكترونيًا لممارسة أنشطتهم.

خطواط تفعيل سجل تجاري إلكتروني

يجب أن يكون المتقدم لتسجيل الأعمال سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم عاملاً في إحدى الدوائر الحكومية ، وبالتالي لا يسمح بتسجيل الأعمال للموظفين الحكوميين.

إذا كان مقدم طلب تسجيل الأعمال غير سعودي الجنسية ، فيجب أن يكون قد تمت الموافقة عليه وإصدار التصاريح اللازمة قبل أن يتمكن من ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.

يجب على مقدم الطلب تحديد نوع النشاط التجاري الذي يرغب في مزاولته.

إذا كان النشاط الذي يرغب التاجر في الحصول على تسجيله التجاري هو أحد الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا لممارستها ، فيجب أن يكون مقدم الطلب قد حصل على الترخيص المطلوب قبل استخراج التسجيل التجاري.

يمكن للمرأة السعودية الحصول على السجل التجاري لأنشطتها وفق إجراءات الرقابة المعمول بها.

طريقه الحصول على السجل التجاري

من هنا الى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.

انقر فوق الخيار “تسجيل الدخول إلى النظام”.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك اكتب كلمة المرور إدخال الكود المرئي.

انقر لتسجيل الدخول “. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول باستخدام اسم تسجيل دخول وطني موحد.

حدد “تسجيل الأعمال” من الخيارات المتاحة في القائمة الرئيسية.

انقر فوق “إصدار” من القائمة المنسدلة.

الحصول على بيانات المستخدم إلكترونيًا من خلال بيانات نظام أبشر.

انقر فوق التالي.

املأ المعلومات المطلوبة.

انقر فوق التالي.

تأكيد بيانات الطلب

بعد تأكيد طلب التسجيل ، سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول لإبلاغ المستخدم بأن المستخدم قد قام بالتسجيل برقم الدفع ، لذلك يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة التسجيل ورقم الهاتف المستخدم ، ومن ثم دفع الرسوم من خلال خدمة سداد الإلكترونية أو جهاز الصراف الآلي الخاص بالبنك المرتبط . رجل أعماله. بعد دفع الرسوم المقررة ، ستتم مراجعة الطلب وإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز الاستجابة السريعة إلى التاجر ، ويمكن للمستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا للتعرف على جميع تفاصيل سجل التاجر وموقع التاجر بناءً على موقعه. العضوية في الغرفة التجارية التي تنتمي إليها.

الرسوم المطلوبه لفتح سجل تجاري إلكتروني

تفرض وزارة التجارة رسومًا على التجار (سواء كانوا مواطنين أو مقيمين) في المملكة العربية السعودية مقابل الحصول على سجل أعمال ، وسجل الأعمال صالح لمدة عام ويجدد كل عام مقابل رسوم تجديد. تكلفة اصدار السجل التجاري كالتالي:

بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية العامة ، تبلغ رسوم إصدار التسجيل التجاري للشركة الأم 200 ريال سعودي ، وتختلف الرسوم حسب الحدث.

بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية ، تبلغ رسوم إصدار التسجيل التجاري لأحد الفروع 100 ريال سعودي ، والتي تختلف من حدث إلى آخر.

الرسم السنوي لتجديد القيد التجاري 200 ريال سنويا للمقر و 100 ريال للفروع ورسوم الغرفة.

في هذه المرحلة وصلنا إلى خاتمة هذا المقال ؛ ومن خلاله تعرفنا على شروط فتح تسجيل تجاري إلكتروني في المملكة العربية السعودية ، والخطوات المطلوبة لاستخراج السجلات ، وتكلفة الحصول على السجلات.