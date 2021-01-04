نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل الراجحي بدون كفيل وخيارات للسداد حتى 10 سنوات تعرف على رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تمويل الراجحي بدون كفيل هو أحد برامج التمويل الشخصي التي يقدمها البنك للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 10 سنوات، كما يوفر مصرف الراجحي التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال طلب الحصول على المنتج، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط والذى يعمل على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي وهام فى مجال التمويل كما يوفر البنك عروض مصرفية جديدة ومميزة من أجل تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء.

برنامج تمويل الراجحي بدون كفيل

يقدم مصرف الراجحي برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل والمصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والذى يلبى جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعميل وذلك من خلال مبلغ نقدي يمكن أن يحصل عليه العميل بعد بيع أسهم أو سلعة قام بشرائها من البنك، كما يمكن للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون كفيل من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب المنتج المتوفر لدي البنك.

تمويل شخصي يتم الموافقة الفورية عليه من الهيئة الشرعية لدي البنك. برنامج تمويلي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يتيح المصرف للعميل إمكانية توحيد جميع الإلتزامات المالية للعميل في قسط شهري واحد. يقدم البنك تأمين تكافلي على الحياة متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 96 شهر للعاملين في القطاع الحكومي و84 شهر للعاملين في القطاع الخاص. يتميز التمويل الشخصي بمبالغ تمويلية عالية تصل إلى 50 ألف دينار أو 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي أو 25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص.

طريقة التقديم على طلب تمويل الراجحي بدون كفيل

يمكن للأفراد الراغبين في طلب الحصول على برنامج تمويل الراجحي بدون كفيل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم لاستكمال الطلب. يمكن للمتقدم زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي وتقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدية. يمكن للشخص المتقدم بطلب التمويل الأتصال على الهاتف المصرفي للبنك وهو96265633030.

شروط الحصول على التمويل

الدخل الشهرى للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 300 دينار. للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 400 دينار. مدة الخدمة في العمل للأفراد العاملين في القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 أشهر. للأفراد العاملين في القطاع الخاص يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر.

المستندات والأوراق المطلوبة