نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن دفعة يناير 2021 وكيفية الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل انتظار فئات كثيرة لصرف الدعم الشهري في المملكة، فإن موعد نزول حساب المواطن دفعة يناير 2021 يأتي في موعده في اليوم العاشر من شهر يناير الجاري، وفق ما أعلن البرنامج المشرف على هذا الدعم الذي قررته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لحماية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، والنساء الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم، وذلك من تداعيات غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إذ يعد ذلك توجيهًا من خادم الحرمين الشريفين والحكومة، بتوفير حياة كريمة لهذه الفئات.

موعد نزول حساب المواطن دفعة يناير 2021

ننشر معكم عبر السطور التالية، موعد نزول حساب المواطن دفعة يناير 2021م، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أنها خدمة مقدمة من الوزارة للمستفيدين والمستفيدات من هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي:

موعد صرف دفعة رقم 38 سيكون يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م. مواعيد الصرف محدد باليوم العاشر من كل شهر ميلادي. يمكن صرف هذا الدعم الشهري يوم 9 أو يوم 11 على حسب أيام الإجازات الأسبوعية إذا وافقت يوم الصرف الأساسي وهو اليوم العاشر. يجب التحقق من نتائج الأهلية عبر موقع البرنامج قبل عملية الصرف. إن قيمة الدعم تبدأ من ألف ريال وتصل إلى 5 آلاف ريال شهريا على حسب عدد أفراد الأسرة.

الاستفسار عن أهلية صرف الدعم الشهري أون لاين

فيما يمكن الاستفسار عن أهلية صرف الدعم الشهري أون لاين، عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، بكل سهولة، دون الحاجة إلى زيارة أي من المقرّات أو المؤسسات الرسمية في جميع أنحاء المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يجب على المواطن أو المواطنة الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر شبكة الإنترنت.

علينا فيما بعد اختيار الاستفسار عن الأهلية.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية.

يلزم إدخال رمز التحقق.

يمكننا الضغط على “استعلام”، لمعرفة حالة المستحق أو المستحقة للصرف، وجميع التفاصيل الأخرى.

أما بالنسبة لهذا البرنامج، فلا يحق لأي مقيم أو زائر الاستفادة منه، لأنه مخصص فقط للسعوديين من محدودي الدخل، وغير المستحقين من أي برامج دعم حكومية أخرى.