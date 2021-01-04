نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وشروط الحصول عليه وجدول مواعيد نزول رواتب الضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 هو السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، للتعرف عن الراتب الذي سوف يحصل عليه المستفيدين وموعده من برنامج الضمان الاجتماعي، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أنه واحد من الأمور المهمة التي تعمل على تحقيق أعلى استفادة من تلك الضمان بالوقت الحالي.
راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442
قد تم تحديد راتب الضمان الاجتماعي من جهة هيئة الضمان الاجتماعي العامة، حيث سيتم صرف الراتب لكل من له حق الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي التابع لمنظومة الدعم التي تعرف باسم حساب المواطن بالمملكة، ولكن يكون هناك اختلاف كبير في قيمة معاشات الضمان الاجتماعي التابعة للأفراد المتواجدين بالأسر لكي تكون كما يلي:
- يحصل كل شخص على مبلغ بقيمة ألف ريال سعودي.
- وإذا كانت الأسرة تشمل شخصين فقط لا غير فسيحصلون على معاش بقيمة 1285 ريال سعودي.
- إذا كانت الأسرة تضم 3 أشخاص فهم يحصلون على معاش بقيمة 1570 ريال سعودي.
- إذا كانت الأسرة تشمل 4 أشخاص فسوف تحصل الأسرة على راتب الضمان الاجتماعي بقيمة 1855 ريال سعودي.
- أما إذا كانت الأسرة تضم 5 أشخاص فقد يحصلون على راتب بقيمة 2140 ريال سعودي.
- والأسر التي تضم 6 أشخاص فأنها سوف تحصل على راتب بقيمة 2420 ريال سعودي.
نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442
قد صادقت الحكومة السعودية على بعض من القرارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي مع استمرارية المرسوم الملكي الماضي لفترة لا تزيد عن سنتين، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية بوضع خطة زمنية للعمل على تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي بنص خاص للنظام الجديد باستثناء 4 حالات بعدة شروط تمثل فيما يلي:
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المرأة الغير سعودية ولكنه متزوجة من رجل سعودي.
- المطلقة والأرملة من غير سعودي ولكن لديها أولاد سعوديون.
- أبناء أرملة أو مطلقة سعودية من زوج غير سعودي.
- الأيتام والأرامل الذين يمتلكون بطاقات تنقل.
كما أن النظام الجديد ينص على بعض من الحالات التي يمكن أن يتوقف صرف المعاش لها ومنها الآتي:
- عدم التزام الأشخاص المستفيدة بخطة التأهيل التي تقوم الوزارة بتحديدها.
- في حال ثبت أن الشخص المستفيد قادر على العمل ولا يقوم بالبحث عن عمل أو أنه لم يقوم بالتقدم لمنصات عمل الوزارة.
- سوف يتم إيقاف التبادل بحالة تأخر الشخص المستفيد بتحديث البيانات الشخصية المسجلة بالموقع.
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