وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتباراً من مساء اليوم

بلادي – الرياض :

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم.

وقال الوزير، في كلمة له اليوم الاثنين، إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم، من أجل توقيع بيان قمة العلا، وتم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجَم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.