طريقة استخراج بدل فاقد رخصة في السعودية

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عمر شويل - جدة استخراج بدل فاقد رخصة، ضياع وفقدان الرخصة هي أكثر ما يشغل تفكير من يفقد رخصته في المملكة العربية السعودية، واستخراج الرخصة أمر يتطلب القيام بالعديد من الأمور والمتطلبات التي يجب القيام بها من أجل استخراج بدل فاقد، وهناك عدة خطوات يجب إتباعها في حالة ضياع الرخصة والرغبة في إصدار رخصة جديدة بدل فاقد، حيث يتوقف على فاقد الرخصة القيام بالإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان الرخص ومن بعدها يتم سداد الرسوم المخالفات المستحقة ثم القيام بمراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والقيام بالتقديم لطلب ستخراج رخصة بدل فاقد، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة استخراج بدل فاقد الرخصة بالتفصيل.

حيث يتم إستخراج رخصة بدل فاقد من خلال مدرسة الفيادة والقيام بتقديم طلب استخراج رخصة بدل فاقد، ويجب القيام بمراجعة مكتب المرور للتبليغ ودفع الرسوم والمخالفات المستحقة على فقدان الرخصة وضياعها، فقد نصت المادة رقم 45 من نظام المرور أنه يتم إصدار بدل فاقد من رخص القيادة بعدما يتم دفع الرسوم والغرامات التي ترتبت على ذلك، حيث يتم تحديد اللائحة والإجراءات اللازمة على أن يكتب صاحب الرخصة إقرار عن كيفية فقدانها أو تلفها والتعهد بأنها غير مسحوبة لأي سبب كان، وإن كانت الرخصة تالفة أو مفقودة ومنتهية الصلاحية يجب استكمال الإجراءات المشار إليها على أن تتضمن الكشف الطبي، وذلك مع تحصيل الرسوم المقررة والقيام بتسديد المخالفات المرورية، والتأكد من عدم وجود أي من الملاحظات الأمنية في السجل المدني، ويمكن القيام باستخراج رخصة بدل المفقودة عبر الخطوات التالية: يجب الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان عند أقسام المرور، القيام بسداد رسوم فقدان رخصة القيادة، القيام بسداد المخالفات المرورية إن وجدت ثم تتم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب رخصة قيادة بدل فاقد.

متطلبات إصدار رخصة بدل فاقد

يوجد العديد من المتطلبات الخاصة بإصدار رخصة القيادة بدلاً من المفقودة، لهذا يوجد العديد من المتطلبات التي يجب إحضارها عند تقديم طلبات الحصول على رخصة بدل فاقد وهي كالآتي: إحضار عدد 6 صورة مقاس 4×6 سم، وصورة من البطاقة الشخصية للمواطن، صورة من الإقامة والجواز بالنسبة للوافدين وصورة من كارت العائلة أو تقرير يوضح أنه أعزب في حال كانت الرخصة عمومي.

رسوم استخراج رخصة قيادة جديدة

قد تم الإعلان من جهة الإدارة العامة للمرور السعودية عن تحديدها للرسوم المخصصة لاستخراج رخص القيادة بأنواعها، حيث ستكون رسوم تجديد رخصة السير السنوية 100 ريال سعودي، رسوم إستخراج رخصة قيادة بدل فاقد أو تالف 150 ريال سعودي، فقدان رخص المركبات المختلفة في المملكة سوف تكون ما بين 100 ريال حتى 200 ريال حسب نوع المركبة.

طريقة تسديد رسوم رخصة بدل فاقد

يوجد غرامة على رخصة القيادة بدل فاقد والتي يجب دفعها من أجل الحصول على رخصة جديدة بدل فاقد، ويمكنك معرفة طريقة تسديد رسوم رخصة بدل مفقود بكل سهولة من خلال القيام بالخطوات التالية: الدخول إلى الحساب البنكي عبر تطبيق الراجحي أو موقع مباشر الراجحي أو الهاتف المصرفي الراجحي، ثم اختر المدفوعات واختر المدفوعات الحكومية، بعدها أصدر رخصة قيادة واختر دفع، ثم ادخل رقم المستفيد الهوية إلى فقد رخصة القيادة، واختر نوع الرخصة الخاصة بالقيادة بعد ذلك اختر الحساب المراد لتسديد رسوم الرخصة، ثم اضغط على التالي وسوف تظهر تكلفة الرخصة واضغط على دفع ليتم دفعها.

طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

يمكن تجديد رخص القيادة بشكل إلكترونيًا وهذا يتم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ويمكن تجديد رخصة القيادة إلكترونياً بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى منصة خدمات أبشر، ثم اختر خدماتي، بعدها اختر خدمات المرور، ثم اختر تجديد رخصة القيادة، واضغط على تنفيذ الخدمة، ثم اختر الرخصة التي تريد تجديده واضغط على التالي.

ثم تأكد من البيانات المدخلة وصحتها وهي: الإسم، رقم الهوية، الرخصة المراد تجديدها، مدة التجديد، ويمكن أن تصل إلى 5 سنوات أو 10 سنوات، وباقي البيانات واختر التالي، وفي النهاية قم باختيار توصيل الوثيقة عبر البريد السعودي أو إختيار إستلامها يدويًا، وفي حالة التجديد بداعي الفقدان يجب إحضار إقرار عن كيفية الفقدان والتعهد أنها غير مسحوبة مع نموذج تجديد رخصة القيادة.