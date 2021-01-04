كيف يمكنني الحصول على كارت عائلة جديد؟

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عمر شويل - جدة الحصول على كارت عائلة جديد، أصدرت وزارة الداخلية بالسعودية للأحوال المدنية قرارًا بضرورة الحصول على كارت العائلة بعد مرور مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ عقد الزواج لحديثي الزواج، وعدم الحصول على الكارت يعرض الزوج للمسائلة القانونية، والجديد الذي قامت وزارة الداخلية بإضافته هو السماح للأم بإصدار كارت العائلة لها ولأولادها باسمها.

الحصول على كارت عائلة جديد

تعتمد المملكة العربية السعودية وسيلتين بإثبات الشخصية الوسيلة الأولى هي بطاقة الهوية الشخصية والوسيلة الثانية هي كارت العائلة أو ما يعرف بسجل العائلة، وهو عبارة عن ورقة تحمل تفاصيل أفراد العائلة وأعدادهم وتظل صالحة حتى يتوفى صاحب الدفتر وحينها يقوم الورثة بإحلال محله، وتطلب الحكومة السعودية ذلك الكارت للتعرف على أبناء الزواج الشرعي من الزوج والزوجة، ويستخدم في تسجيل الأبناء الشرعيين من الزوجين.

شروط استخراج كارت عائلة جديد

في حالة رغبة الأم باستخراج كارت عائلة يجب عليها توفير الشروط الآتية:

على المتقدمة أن تملك لفرد واحد في الأسرة على الأقل. المرأة المتقدمة يجب أن تكون مطلقة أو متزوجة أو أرملة. يجب تسجيل المرأة المتقدمة في سجل أسرة الزوج. يجب أيضًا على المرأة المتقدمة أن تكون مسجلة بخدمة العنوان الوطني.

وثائق إصدار كارت عائلة جديد

يجب على المواطن الذي يريد إصدار كارت عائلة جديد سواء كان الزوج أو الأم فإن توفير التالي:

الأصل من سجل الأسرة الخاص بوالد الزوجة وصورة منه. عقد الزواج الأصلي وصورة منه. صورة من هوية الزوج الوطنية والأصل. عدد 2 صورة شخصية تكون حديثة وملونة لوالد الزوجة مقاس 4*6. عدد 2 صورة شخصية تكون حديثة وملونة للزوج مقاس 4*6.

كيفية إصدار كارت عائلة

ليتم الحصول على كارت العائلة الجديد يجب أن يكون هناك حجز مسبق مع مكتب الأحوال المدنية، ولا يتم ذلك إلا من خلال منصة أبشر الإلكترونية: