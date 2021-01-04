نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تم توقيف بعض حسابات مستفيدي دعم حساب مواطن؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب توقيف حسابات مستفيدي دعم حساب مواطن، حساب مواطن من الخدمات الهامة التي أطلقتها الحكومة السعودية منذ عام 2017 لمساعدة الأسر متوسطة الدخل والأسر ضعيفة الدخل، حتى يتمكنوا من مواجهات صعوبات الحياة بمبلغ مالي يتم الحصول عليه بشكل شهري من الحكومة السعودية من خلال حساب مواطن، ووصل البرنامج حتى الآن لدعم الملايين من المواطنين بالسعودية وأسرهم، وأصبح له دور أكثر أهمية في ظل الظروف الحالية والوباء العالمي الحالي الذي أثره بدوره على توقف الكثير من المجالات في الحياة وبالتالي تأثر بذلك الكثير من الأشخاص وخصوصًا العائلات دون الدخل المتوسط، والجدير بالذكر أن التسجيل الجديد بحساب مواطن توقف منذ شهر مارس الماضي بعام 2020، وأوضح حساب مواطن الشروط المطلوبة للتسجيل به وأهم النقاط التي تؤدي لتوقف الدعم عن أحد المواطنين، فما هي؟

توقيف بعض حسابات مستفيدي دعم حساب مواطن

يتعرض حساب مواطن للعديد من التساؤلات الدائمة كان من أبرزها هو سبب تجميد حسابات مستفيدي الدعم على حساب مواطن، وأوضحت خدمة حساب مواطن سبب توقف الدعم عن المستفيدين في بعض النقاط الهامة وعند عدم توافرها يتم على إثرها توقف حصول المواطن على الدعم المادي الخاص به.

سبب تجميد حسابات مستفيدي الدعم في حساب مواطن

ونظرًا لرد حساب مواطن على استفسارات توقف الدعم من حساب مواطن عن المستفيدين فإن الرد على ذلك كان، أن المستفيد لا يقوم بتغيير بياناته الحديثة على البرنامج في غضون المدة المحددة من حساب مواطن وهي مدة 90 يوم، لذلك فإنه يجب عند حدوث أي تغيير لدى المستفيد أو أسرته يجب أن يقوم بتعديل تلك البيانات على حسابه الشخصي في حساب مواطن في مدة أقصاها 90 يوم فقط، حتى لا يتم توقف الدعم المادي عنه كما يحدث.

الدفعة 38 من حساب مواطن

وأعلن حساب مواطن كذلك عن إصدار نتائج أهلية دفعة 38 لمستفيدي الدعم، ومن المفترض صرف مبلغ الدعم لتلك الدفعة بيوم العاشر من شهر يناير لعام 2021، ويمكن استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة الدعم المفترض الحصول عليه للمستفيد.