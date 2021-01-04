أحدث 6 مهن مضافة لبرنامج تمهير ما هي؟ صندوق تنمية الموارد البشرية يجيب

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عمر شويل - جدة أحدث 6 مهن مضافة لبرنامج تمهير، قام ” هدف ” وهو صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية بإضافة بعض المهن الجديدة وصل عددها لست مهن وأنشطة جديدة لبرنامج تمهير الحديث، وجاء ذلك القرار تنفيذًا لما تنص عليه بنود المبادرة الخاصة بتوطين المهن في السعودية والتي تم إطلاقها من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية والمواد البشرية، وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أحدث المهن المضافة لتمهير.

المهن المضافة لبرنامج تمهير حديثًا

أضاف صندوق تنمية الموارد البشرية الست مهن القادمة لبرنامج تمهير السعودي وهي:

مساعد أسنان. مساعد إكلينيكي. المهن المتعلقة بالبصريات. المهن المتعلقة بالجانب السينمائي. مساعد صيدلي. مهنة وسيط الشحن البريدي.

وهي ست مهن حديثة تم إضافتها مؤخرًا في برنامج تمهير يمكن لأي من متبعي تلك المهن سرعة التسجيل في برنامج تمهير السعودي.

مميزات برنامج تمهير والتسجيل به

وفقًا للألية التي يعمل بها برنامج تمهير السعودي فإنه يتميز ببعض النقاط الهامة والمميزة له منها: