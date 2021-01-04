أحدث 6 مهن مضافة لبرنامج تمهير ما هي؟ صندوق تنمية الموارد البشرية يجيب

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عمر شويل - جدة أحدث 6 مهن مضافة لبرنامج تمهير، قام ” هدف ” وهو صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية بإضافة بعض المهن الجديدة وصل عددها لست مهن وأنشطة جديدة لبرنامج تمهير الحديث، وجاء ذلك القرار تنفيذًا لما تنص عليه بنود المبادرة الخاصة بتوطين المهن في السعودية والتي تم إطلاقها من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية والمواد البشرية، وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أحدث المهن المضافة لتمهير.
المهن المضافة لبرنامج تمهير حديثًا
أضاف صندوق تنمية الموارد البشرية الست مهن القادمة لبرنامج تمهير السعودي وهي:
- مساعد أسنان.
- مساعد إكلينيكي.
- المهن المتعلقة بالبصريات.
- المهن المتعلقة بالجانب السينمائي.
- مساعد صيدلي.
- مهنة وسيط الشحن البريدي.
وهي ست مهن حديثة تم إضافتها مؤخرًا في برنامج تمهير يمكن لأي من متبعي تلك المهن سرعة التسجيل في برنامج تمهير السعودي.
مميزات برنامج تمهير والتسجيل به
وفقًا للألية التي يعمل بها برنامج تمهير السعودي فإنه يتميز ببعض النقاط الهامة والمميزة له منها:
- للخريجين من يحملون البكالوريوس فيما فوق وقاموا بالتسجيل في برنامج تمهير يحصولوا على مكافأة مالية تصل إلى 3000 ريال سعودي وذلك طوال مدة التدريب في البرنامج.
- للأشخاص المتدربين من يحملون شهادات المعاهد أو الكليات الصحية أو الإدارية أو الفنية وقاموا بالتسجيل في حساب تمهير يحصلون على مكافأة مالية قدرها حوالي 2000 ريال سعودي تودع في حساباتهم الخاصة في البنك.
- يتعامل البرنامج مع العديد من المنشآت والمقرات المختلفة في السعودية حتى يسهل على المتدربين التوجه لأماكن التدريب المخصصة لهم والتدريب بها مثل المنشآت الحكومية وكذلك المنظمات الدولية ومنشآت القطاع الخاص ذات الشهرة الواسعة والسمعة الحسنة، ويظل التدريب لمدة من 3 حتى 6 أشهر.
- بعد انقضاء مدة التدريب في برنامج تمهير يحصل الشخص المتدرب على شهادة من البرنامج وهي شهادة خبرة يمكن تقديمها في أي مكان يريد التوظيف به.
- تسمح المنشآت التي يتم التدريب بها بعرض الوظائف الشاغرة بها ليقوم متدربي برنامج تمهير للتقديم بها من خلال بوابة ” طاقات ” البوابة الإلكترونية الوطنية، ومن خلال البوابة أيضًا يتم تسجيل الأفراد الراغبين بالعمل في المنشأة.
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