نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مساند لاستقبال شكاوي العمالة المنزلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبال شكاوي العمالة المنزلية السعودية، يتجه الكثير من الأشخاص في السعودية للبحث عن عامل أو عاملة منزلية من خلال المواقع الحكومية التي توفرها الحكومة السعودية حتى يتم اختيار الفرد المناسب على حسب الشروط المطلوبة والجنسية المطلوبة، ولكن بعد أن يحدث ويتم الحصول على العامل أو العاملة المرادة قد تحدث مشكلة ما ويريد العميل تقديم شكوى للمكتب المختص بتوظيف العمالة المنزلية السعودية، ولذلك قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بتوفير تطبيق جديد وهو تطبيق مساند فما هو ذلك التطبيق؟

تطبيق مساند السعودي

تطبيق مساند هو تطبيق حديث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاقه للمواطنين في السعودية لاستقبال الشكاوي والاعتراضات المقدمة في أحد العاملين بالعمالة المنزلية في السعودية، على أن يتم تقديم تلك الشكوى ورفعها من قِبل العميل أو صاحب العمل الذي يملك لعقد رسمي للعامل واستقدامه، والجدير بالذكر أن خدمة مساند ستقوم بتوفير وقتًا ومجهودًا كبيرًا على المواطنين بدلًا من زيارة الوزارة لتقديم الشكوى المرادة، ويتفق تطبيق مساند مع رؤية المملكة 2030 والتي تنظر لتحويل جميع الخدمات الحكومية لتصبح إلكترونية، بالإضافة إلى أن التطبيق يسمح بمتابعة الشكوى المقدمة بشكل يومي وتقديمها أونلاين بدون مشكلة.

تقديم شكوى في العمالة المنزلية

يساعد تطبيق مساند في تقديم الشكوى المرادة في العامل والانتظار للبحث عن حل واتخاذ إجراء تجاه تلك المشكلة مما يساهم في تقليل المجهود والوقت بشكل واضح.

وفي حالة عدم حل المشكلة كما يريد العميل هنا يتم تصعيد الشكوى لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، حتى يتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل لكلا الطرفين حقهما.

وتوضح الوزارة بأنها تسعى دائمًا لتوفير أفضل الأشخاص للعديد من المهام بالسعودية التي نحتاج للعمالة الخارجية من مختلف الجنسيات والتي تتطابق مع الشروط المرادة للعملاء.

ولكن ينصح قبل تقديم شكوى في العامل التواصل مع مكتب العمالة المستخدم في توظيف العمالة المنزلية حتى يتم التوصل لأفضل حل يرضي كلا الطرفين، ويتم تصعيد الشكوى للوزارة في حالة عدم وجود جدوى من الحل حتى تقوم بدورها في حل تلك المشكلة وتوازن الأمور بين كلا الطرفين.