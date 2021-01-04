دوت الخليج – الأحساء : حسين الحبيب
رئيس نادي العيون خالد الثنيان وأعضاء مجلس إدارته يستقبلون المدرب الوطني خالد العطوي مدرب نادي الاتفاق السعودي في مقر النادي حيث التقى بالجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم وحثهم على العمل ثم العمل ثم العمل لادخال الفرحة والبهجة لاهالي المدينة بعد غياب طويل للعب في دوري الثانية وزرع التحدي داخل اجواء التدريبات والمعسكرات من اجل الصعود للثانية
رئيس النادي الثنيان قدم شكره للعطوي على دعمه المتواصل الغير مستغرب
الجدير بالذكر نادي العيون سيقابل نادي القوارة يوم 15يناير كملحق والفائز سيقابل البطين على ارض الفائز من نادي العيون و نادي القوارة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العطوي يقدم دعمه لنادي العيون قبل مقابلة القوارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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