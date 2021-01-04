بلادي – الرياض :
ردت وزارة العدل على مواطن استفسر عن إجراء عمل وكالة من شخص مصاب بغيبوبة، بتوضيح الحالات التي يمكن فيها ذلك.
وقالت الوزارة إنه إذا كان المرء يدرك فيمكنه التوكيل لدى أحد الموثقين أو تحميل تطبيق وزارة العدل وطلب خدمات كتابات العدل المتنقلة.
وأضافت أنه في حالة عدم إدراك المرء فيمكن استخراج صك ولاية عليه، ولوليه إدارة أموره المالية أو التوكيل على ذلك، بحسب ما ينص عليه في صك الولاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن يسأل ما هو إجراء عمل وكالة من شخص مصاب بغيبوبة.. و”العدل” تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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