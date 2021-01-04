بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم (الاثنين)، عن بدء تقديم برنامج “سكني” خدماته لمنسوبي وزارة الدفاع في الحد الجنوبي، وذلك من خلال إقامة معرض متنقل تم افتتاحه الأسبوع الماضي في الحد الجنوبي بين منطقتي جازان ونجران.
ويأتي المعرض بشراكة برنامج “سكني” ووزارة الدفاع ومجموعة سامبا المالية، بهدف تذليل العقبات وتوفير جميع التسهيلات والخدمات لمنسوبي القطاعات الحكومية المتنوعة، بما يمكّنهم من تملّك المسكن الأول.
ويوفّر المعرض إمكانية شراء الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لتلبية مختلف الرغبات، كما يتيح عدداً من المستشارين العقاريين لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية للمستفيدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سكني” يعلن بدء تقديم برنامجه في الحد الجنوبي لخدمة منسوبي وزارة الدفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.