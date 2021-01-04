“سكني” يعلن بدء تقديم برنامجه في الحد الجنوبي لخدمة منسوبي وزارة الدفاع

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم (الاثنين)، عن بدء تقديم برنامج “سكني” خدماته لمنسوبي وزارة الدفاع في الحد الجنوبي، وذلك من خلال إقامة معرض متنقل تم افتتاحه الأسبوع الماضي في الحد الجنوبي بين منطقتي جازان ونجران.

ويأتي المعرض بشراكة برنامج “سكني” ووزارة الدفاع ومجموعة سامبا المالية، بهدف تذليل العقبات وتوفير جميع التسهيلات والخدمات لمنسوبي القطاعات الحكومية المتنوعة، بما يمكّنهم من تملّك المسكن الأول.

ويوفّر المعرض إمكانية شراء الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لتلبية مختلف الرغبات، كما يتيح عدداً من المستشارين العقاريين لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية للمستفيدين.