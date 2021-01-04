“التعليم الجامعي”: تخصيص 15 مقعداً للأطباء السعوديين في مستشفيات ألمانيا.. وهذه شروط التقديم

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التعليم الجامعي، اليوم الاثنين، تخصيص 15 مقعدًا في الزمالة للأطباء السعوديين في مستشفيات ألمانيا.

وتبدأ فترة التقديم اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق 12 يناير من الشهر الجاري، وتحديدًا في تمام الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت الوزارة أن الأطباء سيحصلون على الزمالة العامة (الإقامة الطبية) في مستشفيات الشاريتيه في ألمانيا، وذلك في 12 مقعدًا بتخصصات التخدير وطب الأعصاب وجراحتها والمسالك البولية وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والجراحة وأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال حديثي الولادة والأشعة وعلم الأورام، بالإضافة إلى 3 مقاعد في تخصصات طبية أخرى.

وأكدت أن البرنامج يمتد لـ6 سنوات مع وجود فترة تحضيرية ولغة مدتها 14 شهرًا، كما حددت شروط التقديم؛ مثل إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل واستكمال الوثائق في استمارة التقديم، والتي تشتمل على الشهادات الأكاديمية والمهنية والتصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والسجل الأكاديمي والتوصيات، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر والضمان المالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث للموظف.