في حملة مشتركة.. ضبط 175 مخالفة بأسواق الذهب والمجوهرات بعدد من مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
واصلت الفرق الرقابية لوزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل، تنفيذ الجولات الرقابية المشتركة على أسواق الذهب والمجوهرات في عدد من المناطق، شملت الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 236 زيارة تفتيشية وضبط 175 مخالفة، أبرزها مزاولة النشاط دون ترخيص وانتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد “علامة تجارية” المسجلة على المشغولات المعروضة، بالإضافة إلى مخالفات فواتير الشراء وتشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.
وتهدف الجولات للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
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