هل تغطي وثيقة الضمان الصحي تكاليف صناعة النظارات؟ “الضمان الصحي” يجيب

بلادي – الرياض :

استعرض مجلس الضمان الصحي عددًا من أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصالات الموحد على مدار أسبوع مضى، وتحديدًا في الفترة من 27 ديسمبر 2020 وحتى 2 يناير 2021.

وأجاب مجلس الضمان الصحي عن سؤال حول ما إذا كانت وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف النظارات الطبية، حيث أكد أنها تغطيها بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة.

وردّ على سؤال آخر حول ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على أفراد أسرة العامل غير السعودي في حال كانوا غير مقيمين في المملكة، حيث أكد أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين عليهم، خاصة أن نظام الضمان الصحي يهدف لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.