هل يجوز صرف الزكاة للراغبين في الزواج ولا يملكون المال اللازم؟ الشيخ المنيع يجيب

بلادي – الرياض :

رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال حول الحكم في إعطاء الزكاة للإنسان الذي يريد الزواج ولا يملك المال اللازم.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إنه يجوز صرف الزكاة للشخص الذي يريد الزواج ولا يملك المال لأنه يُعتبر من الفقراء، مشيرًا إلى أن المساعدة في الزواج من مصارف الزكاة.

وأشار إلى أنه يجوز منح الفقراء والمساكين الزكاة، سواء كان ذلك لتأمين طعامهم أو مسكنهم أو علاجهم أو تعليمهم أو حفظهم من السير في طريق الفاحشة.