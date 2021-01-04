ضوابط للوافدين إلى السعودية 2021 عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية

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عمر شويل - جدة ضوابط للوافدين إلى السعودية 2021 ، عقب إعلان المملكة رفع الإجراءات الاحترازية، والمتعلقة تحديدًا برحلات الطيران الدولي، للقادمين من خارج السعودية، وذلك عبر كافة المنافذ الجوية والبرية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير لعام 2021م، مع وضع 4 ضوابط مهمة بشأن الوافدين من بعض الدول الأخرى إلى المملكة.

ضوابط للوافدين إلى السعودية 2021

في إطار حرص الحكومة السعودية الرشيدة، على حياة المواطنين والمقيمين والوافدين كافة، منذ بداية العام الماضي، ومع الإعلان عن تفشي الوباء المستجد، تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالخطوط السعودية ، والمتعلقة بالسفر خاصة عمليات حجز التذاكر، وبطاقات الصعود إلى الطائرت، بالإضافة إلى خطوات المغادرة من المملكة، عبر الموقع الرسمي للخطوط السعودية.

، والمتعلقة بالسفر خاصة عمليات حجز التذاكر، وبطاقات الصعود إلى الطائرت، بالإضافة إلى خطوات المغادرة من المملكة، عبر الموقع الرسمي للخطوط السعودية. تلك الإجراءات والتي تم رفعها اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م، تتعلق ببعض الضوابط والإجراءات، التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، خاصة وأنها قد بدأ العمل بها فعليًا منذ أسبوع مضى، بداية من يوم 20/ 12/ 2020م، ثم تم تمديدها لليوم 3 يناير 2021م، بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا.

ضوابط الدخول إلى المملكة

تتعلق الضوابط المعلنة أولًا، بكل من يأتي وافدًا إلى المملكة، من دول جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، من غير المواطنين من أبناء المملكة، بالإضافة إلى أية دولة أخرى، تعلن بشأنها وزارة الصحة، أنها تضم العديد من المرضى ممن يحملون تطورات الوباء الجديدة بعد تحوره.

وهذا يعني البقاء للوافد فترة لا تقل عن 14 يومًا، قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص PCR للكشف عن حمله للوباء المستجد، عقب تلك الفترة الاحترازية، لإثبات خلوه من أية عدوى.

ثانيًا وهو ما يتعلق بالمواطنين القادمين من خارج السعودية، من الدول المنتشر بها الوباء المتحور المستجد، وذلك لضرورة إنسانية، وذلك بإبقاء القادم من الخارج لمدة 14 يومًا تحت المراقبة، ثم إجراء فحص PCR للكشف عن حمله للوباء المستجد، عقب تلك الفترة الاحترازية، لإثبات خلوه من أية عدوى، ثم عمل فحص آخر عقب مرور 48 أخرى عقب المسحة الأولى، ثم إجراء مسحة ثالثة بحلول اليوم ال13 من بقائه في فترة العزل.

الضابط الثالث وهو المتعلق بالقادمين من الدول، التي أعلنت عن وجود أفرادًا بها حاملين للوباء المتحور المستجد، وذلك بإيداعهم في منازلهم لفترة لا تقل عن 7 أيام متصلة، ثم إجراء فحص PCR للكشف عن حمله للوباء المستجد، وذلك في اليوم السادس من الفترة الاحترازية، لإثبات خلوه من أية عدوى.

رابعًا هو ما تم اتباعه في دول العالم كافة، وهو الالتزام بالبقاء في الحجر داخل المنزل لمدة لا تقل عن 7 أيام، أو الحجر المنزلي لثلاثة أيام، مع إجراء فحص PCR للكشف عن حمله للوباء المستجد، عقب تلك الفترة الاحترازية، لإثبات خلو أي فرد من أية عدوى.

فتح الأجواء بين السعودية وقطر رسميًا

في أحدث قرار للمملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الموافق 4 يناير 2021م، تقرر فتح الحدود الجوية والبحرية والبرية، مساء اليوم مع دولة قطر، حيث أكد سمو ولي العهد، بأن قمة مجلس التعاون الخليجي، هي بمثابة قمة جامعة وموحدة لصف الدول العربية، وهذا هو ما كان يصبو إليه خادم الحرمين البشريفين بالفعل، فدائمًا ما سعى إلى لم الشمل، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.