نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن الدفعة المقبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث خلال ساعات حول موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن، فقد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إيداع الدفعة الجديدة من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك كيفية الاستعلام عن مبلغ الإيداع للدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن، وعدد المتابعين إذا كانوا أقل أو أكثر من 18 عامًا، ولذلك ضمان الخدمات متاحة، وأكد البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر أن 2.3 مليون مستفيد على الاستحقاق.

كما أعلن برنامج حساب المواطن عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة حتى الدفعة الـ 27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين في المملكة العربية السعودية ضمن ، قد بلغ 66 مليار ريال سعودي، وقيمة تعويضات الدفعات السابقة 12 مليون ريال سعودي أيضا.

قام برنامج حساب المواطن بتسجيل بيانات الحالات والتسجيل متاح في البرنامج للمواطنين للاستفادة من برنامج حساب المواطن والتأكد من تحديث البيانات، وأكد على تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين لحصولهم على الدعم من برنامج حساب المواطن، ويلزم التسجيل في البرنامج في الوقت المناسب، لحظة الإعلان عنه.

بالإضافة إلى أنه أعلن عن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة في برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال سعودي، ويمكن الإستفادة من البرنامج أك من 12.7 مليون مستفيد، وبلغ عددهم حوالي 15 مليون شخص مستفيد.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن سوف يتم تسجيل دخول جميع المستفيدين، وثم دراسة أهليتها، ويمكن التسجيل للمواطنين والاستفادة من خلال هذا البرنامج.

كيفية استخدام الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث أن سوف يتم إيداع المبالغ المخصصة في الدعم لحساب المواطن السعودي المستفيد خلال الأيام القادمة، وسوف يتم إيداع مبالغ الدعم للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات أيضاََ، وهذا بعد الإعلان عن صدور النتائج الأهلية الدفعة الجديدة، وشروط الأهلية للمواطنين المستفيدين والمستحقين من الدعم المادي.