سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 والعلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية

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عمر شويل - جدة ننشر سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 والعلاوة السنوية في نهاية كل مستوى من المستويات بدايةً من المستوى الأول وحتى المستوى السادس، وذلك بعد أن تم اعتماد سلم الرواتب الجديد للمعلمين بالمملكة العربية السعودية، حيث تسعى المملكة بشكل مستمر لرفع جودة العملية التعليمية ورفع مستوى منسوبي العملية التعليمية وتحسين أوضاعهم المعيشية للإرتقاء بالمنظومة كاملةً لتحقيق الرؤية الحكيمة للمملكة 2030م.

وقد تم الإعلان من جانب وكالة الأنباء السعودية “واس” عن نجاح وزارة التعليم عام في إنهاء كافة الإجراءات والعمليات التي ترتبط بإيداع الرواتب للمعلمين والمعلمات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تسكين ما يزيد عن 520 ألف موظفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، ومن خلال موقع ثقفني نوفر السلم الجديد لرواتب شاغلي الوظائف التعليمية بكل مستوياته ودرجاته.

سلم رواتب المعلمين الجديد

تم الإعلان من جانب وكالة الأنباء السعودية في شهر يوليو الماضي عن إنهاء وزارة التعليم عملية تسكين ما يزيد عن 520 ألفاً من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على السلم الجديد للرواتب، وذلك بعد سلسلة من العمليات التي ترتبط بأعمال الموارد البشرية في وزارة التعليم والتعليم العام والشؤون المدرسية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة الاستعلام عن حالة شاغلي الوظائف التعليمية الوظيفية عن طريق شاشة استعلام على موقع نظام فارس الإلكتروني، حيث يتم توضيح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل تنفيذ اللائحة وبعد تنفيذها من حيث الرتبة المهنية والراتب الأساسي للموظف، وصافي الراتب.

كما يتضمن نظام فارس رابط يتم من خلاله التواصل مع وزارة التعليم عند وجود أي ملاحظات أو استفسارات على حالة شاغل الوظيفة التعليمية، وقد وفرت اللائحة الجديدة ضمان بعدم نقصان الرواتب للمعلمين والمعلمات لكافة الفئات والدرجات على السلم الجديد للرواتب، وقد تابعت الوزارة سير منظومة العمل التي ترتبط برواتب المعلمين والمكافآت والبدلات الخاصة بهم لتلاشي حدوث أي خلل أو معوقات تعمل على تأخير صرف الرواتب للمعلمين.

سلم الرواتب الجديد لشاغلي الوظائف التعليمية

يمكنكم التعرف على سلم الرواتب لشاغلي الوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات اعتباراً من المستوى الأول وحتى المستوى السادس لكل درجة من الدرجات (مساعد معلم – معلم – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير)، ومقدار العلاوة السنوية في نهاية كل مستوى من خلال الفيديو التوضيحي التالي: