نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات مفاجأة لإثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة تعديلات وقرارات جديدة تتعلق بدعم المواطن، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن تعديلات من أجل إثبات الاستقلالية للفئة الأكثر أحقية لحساب المواطن تشمل جميع الفئات العمرية ولا يستثني أحد في المسجلين كمستقلين، وأكد على ضرورة إرفاق مستندات الاستقلالية في موعدها المحدد حتى لا يتوافق هذا الدعم، ولذلك تم إيقاف تسجيل حساب المواطن مؤقتا لحين استكمال عمليات تقديم المستندات التي تؤكد الاستقلالية لكل من سبق له التسجيل في برنامج حساب المواطن من قبل.

قام حساب المواطن بتطبيق إجراءات لمن يقوم بتسجيل حساب المواطن كفرد مستقل أن يقدمها حتى يثبت لبرنامج حساب المواطن أنه يعيش في سكن مستقل.

مستندات لإثبات الاستقلالية :

إثبات عقد إيجار موحد وموثق من منصة إيجار الإلكترونية. صك ملكية باسم المستفيد. ما يتعلق بالطلاب الجامعيين مشهد إثبات السكن الجامعي. يجب أن يكون المستند باسم الفرد المستفيد المستقل.

الأضرار التي تواجهه المستفيد إذا لم يقدم مستندات الاستقلالية :

عند انتهاء موعد تأكيد الاستقلالية لم يملك المستفيد المستندات الدالة على ذلك بالتالي سوف يتم إضافته كتابع مع رب الأسرة، وفي هذه الحالة يتم وقف الدعم عن المستفيد ولم يتمكن من تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن وسوف يتم إيقاف التسجيل في برنامج حساب المواطن، ويتوقف صرف الدعم المالي للمواطن في الوقت المحدد.

مواعيد إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن :

علماً بأن الإعلان شمل موعد تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن حيث يتم تقديم المستندات المطلوبة حتى اليوم الموافق العاشر من شهر يونيو 2020 ميلادي،و سوف يتم صرف الدعم للمستفيدين المستقلين في البرنامج.

طريقة إرفاق مستندات الاستقلالية:

البحث عن موقع حساب المواطن للتسجيل. ثم الدخول على البيانات العامة. الانتقال إلى إدارة المرفقات . ثم باختيار المستندات المطلوب. ثم قم بالضغط على كلمة حفظ. أن تكون الملفات بصيغة PDF ولا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 ميجا بايت.

الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع وصرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات من الدعم المادي، ولذلك في الفترة الحالية زادت التساؤلات عن موعد صرف الدفعة الجديدة، حيث أن تم الإعلان على أن سوف يقوم الصرف يوم الأحد القادم الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م، ولذلك يتم الإعلان رسمياََ على الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن للمستفيدين.