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عمر شويل - جدة خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة العربية السعودية والرسوم المطلوبة، في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة والمنتشرة في العالم أجمع، والتي قامت المملكة العربية السعودية بإدخالها في معظم مؤسساتها وخدماتها المختلفة، وذلك سعيا من المملكة وأنظمتها في خدمة مواطنيها وتوفير الوقت والجهد لديهم، فقامت بإدخال هذه التطورات أيضا في مجال استخراج التصاريح المطلوبة للانتقال بالمركبات، ونتيجة لذلك أصبح أمر التعرف علي الأوراق المطلوبة والخطوات والشروط لتجديد واستخراج رخصة السير في غاية السهولة ولا يحتاج إلي بذل الكثير من الجهد، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح خطوات تجديد رخصة السير والرسوم المطلوبة لها .

خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة العربية السعودية

أصبح أمر استخراج وتجديد رخصة سير في غاية السهولة ولا يحتاج الكثير من الوقت والجهد كالسابق، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإصدار برنامج “أبشر”، وهو مسئول عن كل الخدمات المرورية، وبالنسبة لتجديد رخصة السير يمكنك تتبع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودي الإلكتروني الرسمي .

ثم عليك الدخول إلى برنامج أبشر، ومن الضروري أن يكون للمتقدم حساب مفعل عليه، ثم عليك القيام بإدخال الاسم ورقم المرور.

وبعدها عليك القيام بالضغط على خيار خدمات إلكترونية التي تظهر في الصفحة.

ثم القيام بتسجيل كلمة السر في المربع المخصوص لها.

وبعدها يمكنك الضغط علي خيار تجديد رخصة القيادة.

وبعدها سيتم فتح صفحة جديدة لك مكتوب بها الشروط والأحكام وينبغي عليك قرأتها جيدها والموافقة عليها.

ثم الضغط علي اختيار إمكانية تجديد الرخصة من الصفحة الجديدة التي ستظهر لك.

ثم سيظهر لك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بك والخاصة بالرخصة، عليك مراجعة كافة البيانات ثم الضغط علي كلمة تأكيد.

ثم عليك تحديد عدد السنوات التي تريد التجديد بها، ويتوقف عدد السنوات علي مصاريف التجديد التي تم دفعها.

وسيتم إرسال رسالة انتهاء تجديد الرخصة علي رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله مع البيانات الخاصة بك.

الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة السير

يتم تحديد السوم المطلوبة لتجديد رخصة السير حسب المدة التي ترغب بتجديدها كالتالي:

ينبغي دفع رسوم ٨٠ ريال سعودي في حالة تجديد الرخصة لمدة عامين.

وفي حالة تجديد الرخصة لخمس سنوات يجب دفع ٢٠٠ ريال سعودي.

ويجب دفع رسوم ٤٠٠ ريال سعودي في حالة تجديد الرخصة لمدة ١٠ أعوام.

شروط تجديد رخصة السير بالمملكة