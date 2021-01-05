نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم المرافقين 2020 وطريقة حساب رسوم المرافقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم المرافقين 2020 وحساب رسوم المرافقين يبحث عنها الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومرافقين المقيمين في العادة يكونون الزوجه والأولاد، وفرضت حكومة المملكة العربية السعودية رسوم على المرافقين مقابل إقامتهم في المملكة، وقامت المملكة في آخر ثلاث سنوات برفع رسوم المرافقين وأصبحت تمثل عبء على المقيم، لذلك أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أنه لن يتم رفع رسوم التابعين مرة أخرى في الفتره الحالية.

رسوم المرافقين 2020

تم تحديد رسوم المرافقين من قبل المديريات العامة للجوازات، ورسوم التابعين 2020 هي 400 ريال شهريا على المرافق الواحد، وهذا المبلغ هو آخر تعديل أقرته المملكة.

وفي عام 2017 كانت الرسوم 100 ريال على المرافق الواحد وتم رفع هذا المبلغ في عام 2018 الى 200 ريال للمرافق الواحد وفي عام 2019 رفعت الرسوم مرة أخرى الى 300 ريال للمرافق الواحد.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

يستطيع المقيم أن يستعلم عن رسوم المرافقين عن طريق رقم الإقامة الخاصة به عن طريق منصة أبشر الإلكترونية عبر إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أفراد.

كتابة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

كتابة الرمز الذي تم إرساله إلى الجوال الخاص بك.

الضغط على”الخدمات الإلكترونية”.

النقر على “الجوازات”.

الضغط على الاستعلام عن التابعين والمرافقين.

ستظهر لك بعد اكمالك للخطوات السابقة جميع التفاصيل الخاصة بالمرافقين للمقيم وعددهم، والرسوم التي يجب دفعها لهم عن طريق العديد من طرف الدفع المتوفرة لكي لا يتعرض المقيم لغرامة مالية.

حساب رسوم المرافقين

بوابة مقيم الالكترونية تقدم خدمة حساب رسوم المرافقين والتابعين للوافد إلى السعودية، وذلك لكي يعرف الوافدين رسوم التابعين التي يجب سدادها إذا كانت هذه الرسوم لتجديد الإقامة أو الخروج النهائي من المملكة، أو إضافة مرافق جديد، ويمكنك حساب رسوم المرافقين عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى حاسبة رسوم المرافقين من بوابة مقيم.

الضغط على الإجراء المراد من بين الاختيارات المتاحه.

كتابة عدد المرافقين.

كتابة التواريخ المطلوبة.

إختيار عدد التابعين.

الضغط علي زر “احسب”.

وبعد عمل تلك الخطوات تظهر لك صفحه بها الرسوم المراد دفعها من المقيم.

الفئات المستثناة من رسوم المرافقين.

قالت الجوازات أن هناك بعض الفئات التي سوف يتم استثنائها من رسوم المرافقين، وتلك الفئات هي كالتالي: