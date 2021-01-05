متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي جمادى الأول 1442

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي جمادى الأولى 1442 ويحتاج الكثير من المستفيدين إلى معرفة موعد إيداع الدفعة الجديدة من راتب الضمان الاجتماعي حيث يعتمد موعد إصدار راتب الضمان الاجتماعي على موعد الأسبوع فهناك إجازات رسمية لا يتم فيها إصدار راتب الضمان الاجتماعي مثل يوم الجمعة والسبت لذلك نوضح لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني موعد راتب الضمان الاجتماعي جمادى الأولى 1442.
متى ينزل الضمان جمادى الأول 1442
إذا كنت تريد معرفة كم باقي على الضمان جمادى الأولى 1442 فإن الموعد الرسمي لإصدار الراتب هو يوم الخميس 1442/06/01ه الموافق 2021/01/14م وهو الموعد الرسمي لإصدار الراتب وتم تحديد موعد صدور راتب الضمان الاجتماعي بناء على أيام الأسبوع فكما نعلم فانه لا يتم صدور الراتب في أيام الإجازات وبالتالي فإن موعد إصدار الراتب سيكون في هذا الموعد بنسبة كبيرة أي يتبقى حوالي أسبوع واحد لكي يتم صدور راتب الضمان الاجتماعي جمادى الأولى 1442.
موعد صرف الضمان الاجتماعي هو أمر هام يحتاج إلى معرفة جميع المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعية خاصة وأن موعد صرف الرتب يختلف من شهر على آخر بناء على أيام الأسبوع ولكن إذا جاء موعد صرف الضمان الاجتماعي يوم جمعة فإنه يتم صرف الراتب يوم الخميس وإذا جاء موعد صرف الراتب يوم السبت يتم صرف الراتب يوم الأحد وبالتالي يمكن للجميع معرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي من كل شهر.
كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد
- بالنسبة للفرد الواحد فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 1000 ريال.
- بالنسبة للأسرة التي تتكون من فردين فإن راتب الضمان يكون 1285 ريال.
- الأسرة المكونة من 3 أفراد يكون راتب الضمان حوالي 1570 ريال.
- الأسرة التي تتكون من 4 أفراد يكون راتب الضمان 1855 ريال.
- الأسرة التي تتكون من 5 أفراد تحصل على راتب 2140 ريال.
- الأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل على راتب من الضمان الاجتماعي حوالي 2420 جنية.
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