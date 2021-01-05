نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل وطريقة سداد الرسوم المستحقة إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمثل جامعة الملك فيصل فرصة عظيمة للطلاب للتسجيل في كلياتها للتعليم عن بعد دون حاجة الذهاب إلى مقر الجامعة حيث تعتبر هذه الجامعة من أكبر الجامعات على مستوى المملكة العربية السعودية وأفضلها من حيث المقررات الجامعية المعتمدة بها وأيضاً إدارياً.

خطوات التسجيل في جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد 1442:

يمكنك التسجيل في كلية الملك فيصل للتعليم الإلكتروني عن بعد واختيار المقررات وتحديد الجدول الزمني الخاص بك وطباعته من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكترونيّ لـ جامعة الملك فيصل.

ثم قم بالضغط على كلمة العمادات الموجودة أعلى الصفحة.

قم بالنقر على عمادة التّعليم الإلكتروني والتّعليم عن بعد.

ثم قم بالضغط على تسجيل المقرّرات.

بعدها قم باختيار تسجيل الدّخول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة كاملة.

وأخيراً قم بإضافة المقررات المطلوبة.

كيفية تسديد الرسوم المستحقة للالتحاق بالجامعة للتعليم عن بعد:

هناك تساؤلات عديدة حول كيفية سداد قيمة الرسوم المستحقة للالتحاق بكليات جامعه الملك فيصل للتعليم عن بعد، وكيف سدادها إلكترونياً وردا على جميع هذه التساؤلات نقدم لكم بالتفاصيل خطوات تسديد الرسوم إلكترونياً كما يلي:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكترونيّ الخاص بالبنك الذي تتعامل معه ولديك به حساب جاري. قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم والرقم السريّ الخاصّ بك. بعد ذلك قم بالضغط على كلمة (دخول). ثم قم باختيار كلمة سداد والضغط عليها. سوف تظهر أمامك قائمة الفواتير الخاصّة بالطالب. قم بإضافة فاتورة جديده بالضغط على أيقونة (فاتورة جديدة). الآن يجب عليك إدخال المفوتر (118) الخاصّ بجامعة الملك فيصل في المكان الخاص به. يظهر أمامك قائمة خيارات قم باختيار جامعة الملك فيصل من بين قائمة المفوترين الموجودين. بعدها قم بالضغط على نافذة “دفع الفاتورة”.

بعدها يتم إخطار الجامعه بشكل إلكتروني بعملية السداد، ولكن عليك طباعة إيصال السداد والاحتفاظ به لإخراجه عند الحاجة، ولست في حاجة لإرساله لإدارة الجامعة.

كليات جامعة الملك فيصل:

تضم جامعه الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، العديد من الكليات المتخصصة والمختلفة وهي كالتالي: