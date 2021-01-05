نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة 1442 تعتبر صلاحية التأمين الطبي من أهم الخدمات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص والمقيمين داخل المملكة السعودية حتى يتمكن من معرفة صلاحية التأمين الطبي للعمال، حيث يقوم مجلس الضمان الصحي بتقديمها لجميع المواطنين داخل المملكة السعودية وبالتالي يريدون خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي وموعد التقديم، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم بشكل تفصيلي على خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين برقم الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة

يمكنكم من خلال السطور القادمة مع معرفة خطوات الاستعلام عن صلاحية الرقم الطبي معكم الإقامة من خلال الخطوات المحددة وهي كالاتي:

يتم تسجيل على بوابة أبشر الإلكترونية ثم الدخول الحساب الشخصي عبر نظام أبشر واضافة رقم الاقامة وكلمة المرور وكذلك الاستعلامات الالكترونية، ثم اختيار الجوازات ثم تقوم بتحديد الاستعلام عن صلاحية التأمين ثم كتابة البيانات واضافة رقم الهوية ثم وضع كلمة عرض.

الاستعلام عن التأمين الصحي للزوار

يمكنكم الاطلاع على التأمين الصحي للزوار أثناء تسجيل الدخول إلى المستشفيات أو الحصول على العلاج عند الذهاب الى المستشفى داخل المملكة السعودية والخطوات كالتالي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى مجلس الضمان الصحي ثم تقوم بالضغط على الخدمات الالكترونيه وتحدد صفحة التأمين الصحي للزائر ثم تضيف رقم جواز السفر أو تحدد الجنسيه بعد ذلك تقوم لإضافة رمز التحقق البشري، والضغط على الاستعلام وسوف تظهر لك صفحة تتضمن كيف التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام وعند انتهاء التأمين يمكنك الضغط على التجديد وتقوم في اضافة البيانات الجديدة.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عبر ابشر

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي الطبي من خلال بوابة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية من خلال الخطوات المحددة وهي كالاتي:

يتم تسجيل الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية وإضافة رقم الاقامه ثم تضيف برنامج المرئي الموجود أمامك والضغط على كلمة عرض وسوف تظهر لك الرسالة باللون الاخضر تؤكد لك أن التأمين الصحي ساري، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تريد معرفتها.