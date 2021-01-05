نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية الرقمية إطلاق نسخة إلكترونية للهوية الوطنية بتطبيق أبشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الرقمية والتي تم طرح نسخة من إلكترونية سوف تكون متاحة علي الهواتف الذكية لاستخراج واستكمال كافة البيانات من الهوية الوطنية وتم إتاحة ذلك علي المنصة الشهيرة والمتداولة عبر الهواتف والموقع الرسمي لمنصة ابشر وذلك في القسم الخاص بالتطبيق في أبشر أفراد وذلك تم أطلاقه من القسم الخاص لوزارة الداخلية في نطاق الأحوال المدنية تيسيراً وتسهيلاً علي المواطنين بدلاً من التنقل في المواصلات وتوفيراً للوقت والجهد .

الهوية الرقمية ونسختها الجديدة التي تم أطلاقها من قبل وزارة الداخلية والمتمثلة في الأحوال المدنية :-

أطلقت اليوم الاثنين وزارة الداخلية السعودية متمثلة في قسم الأحوال المدنية النسخة الإلكترونية بدلاً من الإجراءات الورقية نسخة من الهوية الوطنية وذلك علي التطبيق الشهير أبشر من خلال المنصة الخاصة به علي الموقع الرسمي وذلك في التطبيق الخاص بوزارة الداخلية السعودية الإلكتروني “أبشر أفراد” وذلك تم تحت المسمي الذي سيتم تداوله “الهوية الرقمية” وذلك تم بالتعاون مع جهة الهيئة السعودية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والمتمثلة في مركز المعلومات الوطني .

أبشر أفراد التطبيق الذي سيكون متاح عليه النسخ الإلكترونية من الأحوال المدنية :-

الهوية الوطنية تحدث عنها المسئول عن الأحوال المدنية السيد المحترم محمد الجاسر وقال في حديثه بأن الهوية الرقمية سوف تكون مهمتها بأن تسهل التحقق من هوية الشخص الذي يحملها من مواطني المملكة العربية السعودية وذلك في عدم حملهم لبطاقاتهم الشخصية وذلك من أنه سوف يتمكن كل شخص مستفيد من أنه يستعرض البيانات الخاصة بهويته وذلك يتم بالصورة الإلكترونية من خلال تطبيق “أبشر أفراد” وذلك سوف يكون متضمن الرمز الخاص بالاستجابة السريعة المتغير وهو تقنية “QR CODE” وذلك مع إتاحة أمكانية تنزيل النسخة منها علي جهاز الهاتف الذكي وذلك للاستفادة منها وذلك يتم دون الاحتياج للاتصال بالأنترنت .

حجز موعد الأحوال هذا ما كان يتم سابقاً في إجراءات الهوية الوطنية وتعليق المسئول عن هذا :-

قال المتحدث الرسمي المحترم المسئول عن الأحوال المدنية السيد محمد الجاسر بأن الهوية الرقمية سوف تصبح في المستقبل القريب نقطة تحول في تسهيل الإجراءات والتي كان يتكبد المواطن معاناة لتخليص أوراق الهوية فيما يخص الوقت والتنقل ولكن في ظل حرص وزارة الداخلية السعودية للتسهيل علي الموطنين تم إطلاق هذه المبادرة في ظل حرص المملكة العربية السعودية علي تطوير مناحي كثيرة علي مستوي الحياة عامةً وأيضاً تطوير العملية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية للأفراد وأيضاً القطاعات المختلفة ذات العلاقة في المنصة الخاصة بوزارة الداخلية السعودية وعبر تطبيق “أبشر أفراد” .

الهوية الرقمية وتصريح السيد المسئول في قسم الأحوال المدنية محمد الجاسر قال في تصريحه بأن الهوية الوطنية سوف تكون نقطة تحول جذرية في حياة المواطنين وذلك لما سوف يتم من خلالها تسهيلاً وتيسيراً للتعاملات المختلفة علي مستويات قطاعات عديدة فيما يخص تعاملات الأفراد أو حتي أن كانت قطاعات وذلك عبر منصة “ابشر” وفي القسم الخاص بالأحوال المدنية “أبشر أفراد” .