نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك الراجحي عبر البوابة الإلكترونية alrajhibank في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة فتح حساب بنك الراجحي إلكترونياً أصبحت من أسهل الخدمات المقدمة من قبل الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، ويبحث العملاء في المملكة العربية السعودية، سواء المواطنين السعوديين، أو المقيمين في المملكة عن طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي من أجل للعديد من الأغراض، سواء إرسال واستقبال الأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية المقدمة من المصرف، أو لأي من الأغراض الأخرى التي تتطلب من العميل فتح حسابات بنكية، وعليه فإن بنك الراجحي يقدم لعملاءه خدمة فتح حساب مصرف الراجحي بشكل إلكتروني، وذلك دون الحاجة إلى زيارة أي من الفروع المنتشرة في المملكة، سواء الحسابات الجارية، الحسابات الجارية، حسابات الشركات.

قبل معرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي، يجب العلم أن مصرف الراجحي واحداً من أبرز وأقدم المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ويمتلك المصرف العديد من الفروع المنتشرة في المملكة، كما أنه يمتلك قاعدة كبيرة من خدمة العملاء التي تعمل على مساعدتك أثناء فتح حساب في الراجحي، علماً أن المصرف كان قد تم تأسيسه في عام 1957، وشبكة فروع يبلغ عددها في الوقت الحالي 570 فرعاً، كما أن هناك أيضاً فروع بنك الراجحي للسيدات فقط، والتي تصل إلى 152 فرع، وهي فروع مخصصة للسيدات فقط، يمكن لهن فتح حساب بنك الراجحي والاستفادة بالكثير من الخدمات الأخرى، مثل باقي الفروع التي من شأنها تقديم المساعدة، سواء فتح الحسابات المصرفية، الحصول على تمويل، وغيرها من الخدمات.

ومؤخراً حصل مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية على شهادة الأيزو الدولية من شركة انترتك، وذلك بعد أن قامت الشركة بمراجعة كافة الاستراتيجيات التي يعمل بها المصرف في حال التعامل مع الأزمات، واستمرار عمل خدمة عملاء مصرف الراجحي، والتأكد من مطابقة المصرف لكافة المعايير تحت إشراف المنظمة الدولية للمواصفات القياسية، وتأتي شهادة الأيزو بعد حصول المصرف على شهادة المستوى الرابع من معهد أب تايم، وهي أعلى جائزة على الإطلاق.

فتح حساب جاري بنك الراجحي

من خلال الموقع الإلكتروني يمكن فتح حساب جاري بنك الراجحي بكل سهولة ويسر، وهو حساب يتم فتحه بحسب قواعد الشريعة الإسلامية، وبعد فتح حساب جاري في بنك الراجحي، يمكن للعملاء إصدار دفتر شيكات، وإيداع الأموال، وإجراء كافة المعاملات المصرفية اليومية، ويمكن للأفراد فتح الحساب بعد تعبئة نموذج الطلب، وتقديم صورة من الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم للمقيمين، علماً أن موظف خدمة عملاء الراجحي سيطابق الصورة بالأصل داخل الفرع، كما يمن لمواطني المملكة العربية السعودية فتح الحساب بدايةً من عمر 15 عاماً، على أن يكون العميل يحمل هوية سارية الصلاحية، ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من عمر 18 عاماً، على أن يكون جواز السفر الخاص به ساري الصلاحية، ولديهم إقامة في السعودية، والوافدين في المملكة بدءاً من عمر 18 سنة، على أن تكون الإقامة سارية.

مميزات حساب جاري الراجحي

يوفر مصرف الراجحي لعملاء الحساب الجاري خدمة الأوامر المستدامة التي تقوم بتحديد قيمة ثابتة يدفعها البنك نيابةً عنك في أوقات محددة.

يقدم لك مصرف الراجحي كش حساب شهري سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية بها كافة التفاصيل المتعلقة بالحساب، بما فيها الرصيد الحالي.

يمكن للعميل إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية من أجهزة الخدمة الذاتية.

يوفر أيضاً المصرف للعملاء الاشتراك في المباشر للأفراد، التي يمكن من خلالها إجراء كافة المعاملات من خلال الإنترنت في أي وقت وأي مكان.

إصدار بطاقة صراف آلي مدى.

كما يتيح لك بعد فتح حساب في بنك الراجحي سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية.

إمكانية إرسال واستقبال الحوالات الدولية بحسب الصلاحيات.

شروط فتح حساب في الراجحي

يجب توافر هوية وطنية للسعوديين أو هوية مقيم للمقيمين.

العمر لا يقل عن 18 عاماً لحسابات البالغين، ولا يقل عن 15 عاماً لحسابات القصر.

يجب أن يكون رقم الجوال المسجل في البنك من قبل مزودي الخدمة أو شركات الاتصالات داخل المملكة.

يجب أن يكون العنوان الوطني صحيح.

يجب أن يكون العميل مسجل على منصة أبشر، لإتمام توثيق الحساب البنكي، وللتسجيل توجه إلى التسجيل في أبشر وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية. يشترط ألا يكون العميل مسجل حالياً في المصرف، أو خدمة تحويل الراجحي، وذلك في حال قيام العميل بأي عمليات مصرفية داخل الفرع، أو لطلب منتجات تمويلية، أو بطاقات ائتمانية، ويجب زيارة أي من فروع بنك الراجحي لتحديد صلاحيات الحساب.

فتح حساب بنك الراجحي

توجه إلى رابط فتح حساب بنك الراجحي عبر الموقع الرسمي للمصرف.

عبر الموقع الرسمي للمصرف. قم بكتابة البيانات المطلوبة وتعبئة النموذج الإلكتروني.

قم بتوثيق رقم الجوال الخاص بك.

قم بتوثيق البيانات عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

بعد إتمام إجراءات فتح الحساب ستصلك رسالة نصية بها معلومات حسابك.

وأخيراً بعد معرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي، أصبح الآن بإمكانك استخدام كافة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل مصرف الراجحي، على مدار الساعة، والتي من بينها تأمين تكافل الراجحي الطبي، والإطلاع على خطط وعروض التمويلات المختلفة، وكذلك يمكن إصدار بطاقة الصراف الآلي مدى من أي من فروع مصرف الراجحي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة في فروع البنك،