بتيل السعودية ترعى أول فريق نسائي سعودي للرالي

دوت الخليج : د.سحر رجب – الرياض

بمناسبة تدشين أول فريق نسائي سعودي ” شيرو” يشارك في “رالي داكار السعودية ٢٠٢١” ، أقيم حفل برعاية “بتيل السعودية”، حضره عدد من كبار الشخصيات والسفراء ورجال وسيدات الأعمال والإعلام ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسستا الفريق النسائي دانيا عقيل ومشاعل العبيدان والمهتمين برياضة “الرالي” ، وذلك في “بتيل بوتيك اند كوفي” في شارع التحلية – الرياض.

حيث استهلت المناسبة بالنشيد الوطني السعودي، ثم ألقيت كلمات لكل من مدير “بتيل السعودية” فويتشك اورلوسكي، الذي القى كلمة ترحيبية لفت فيها إلى أنه “شرف كبير ل”بتيل” ان تشارك ” في هذا الحدث المهم وتقدم له الدعم”.

تلاه مدير إدارة تطوير الأعمال بتيل بشار الشحروق، الذي رحب بالحضور وقدم فرقة “شيرو”، وسلط على أهمية مشاركة “شيرو” في” رالي داكار” وما له من دور كبير في تمكين المرأة ودعم الرياضة النسائية والرياضة بشكل عام تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهتهما، شكرت مؤسستا الفريق “دانيا عقيل، ومشاعل العبيدان” بتيل السعودية” على الاستضافة والدعم، كما شكرتا الحضور، ولفتتا إلى الدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعبرتا عن فخرهما بالمشاركة في “رالي داكار السعودية 2021″، واشارتا إلى أن خطة عمل فريق “شيرو” على المدى الطويل هو فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

وأكدتا أن الهدف من الاشتراك في “رالي داكار” ليس من أجل المشاركة فحسب؛ بل المنافسة واستعداداً لذلك “نشارك في الراليات السعودية المحلية للتطوير والتدريب”.