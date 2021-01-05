إيطاليا تسجل 348 وفاة و10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دوت الخليج – واس : سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 348 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 10800 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 75680 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2166244 إصابةً.

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