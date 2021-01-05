نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز لأول مرة وشروط الحصول على الإعانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حافز لأول مرة وشروط الحصول على إعانة حافز صعوبة الحصول على العمل وطريقة التسجيل في حافز لأول مرة نعرضها لكم خلال المحتوى عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني، حيث يبحث الكثير من الشباب السعودي عن كيفية التسجيل في برنامج حافز، ويقدم صندوق الموارد البشرية بالمملكة برنامج حافز للعاطلين عن العمل، وأعلن المسئولون في الصندوق أن بلغ عدد المسجلين في برنامج حافز صعوبة الحصول على العمل وحافز البحث عن عمل الذين تم تشغيلهم في سوق العمل 7101 مواطن ومواطنة، حيث بلغ عدد الإناث منهم 4129، أما عدد الذكور الذين تم تشغيلهم في سوق العمل من خلال برنامج حافز 2973، ونقدم لكم فيما يلي طريقة التسجيل في حافز لأول مرة موضحًا بالصور، كما نقدم لكم رابط التسجيل في برنامج حافز البحث عن العمل ونستعرض شروط تسجيل حافز.

موعد صرف المخصص المالي من برنامج حافز البحث عن العمل يكون في اليوم الخامس من كل شهر بالميلادي في أغلب الأحيان مع مراعاة أيام الإجازات الأسبوعية والأعياد، ويتم صرف إعانة ماليه مقدارها 2000 ريال سعودي بشكل شهري لمدة 12 شهرًا حتى يتمكن المشترك من البحث عن وظيفة مناسبة بشرط الجدية في البحث، فالهدف من برنامج حافز ليس التكاسل والاعتماد على إعانة الحكومة ولكن إعطاء الفرصة للشباب لمواصلة البحث عن وظيفة ثابته وملائمة.

طريقة التسجيل في حافز لأول مرة

طريقة التسجيل في نظام حافز لأول مرة بالخطوات نستعرضها لكم من خلال السطور التالية، حيث يقدم برنامج حافز البحث عن العمل وحافز صعوبة الحصول على العمل دورات تدريبية للمسجلين في البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية هدف، ومن خلال هذه الدورات يستطيع المتدرب لاكتساب الخبرات التي تجعله مؤهلًا بشكل محترف لسوق العمل، ويمكنكم تسجيل حافز جديد من خلال الآتي:

تسجيل الدخول على طاقات موقع طاقات البوابة الوطنية للعمل .

اختيار أيقونة”تسجيل جديد”.

يتم إرسال رسالة نصية إلى المتقدم تفيد بتلقي طلبه.

في حالة رفض الطلب المقدم من الشخص، يتم عرض كشف بأسباب الرفض حسب الشروط التي حددتها البرنامج.

شروط تسجيل حافز

حدد صندوق الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية شروط التسجيل في حافز البحث عن العمل وحافز صعوبة الحصول على العمل، حيث تمثل هذه الشروط ضوابط للحصول على الإعانات المالية المقدمة من برنامج حافز للتسجيل في البرنامج، ونقدم لكم شروط حافز للعاطلين عن العمل فيما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

ألا تقل سنه عن 20 سنة، ولا تزيد على 35 سنة.

أن يكون قادراً على العمل.

ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل تملك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين و الزوج أو الزوجة و الأبناء و البنات).

ألا يكون له دخل ثابت يعادل (2,000) ألفي ريال أو أكثر و ذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة.

ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.

ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب.

ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها.

مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه:

‌أ- ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب. ‌ب- ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. ج- سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب. ‌د- ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص. علماً بأن مبلغ الإعانة (2,000) ألفي ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً ، طالما توافرت جميع شروط الاستحقاق. وتتم دراسة طلب المتقدم بعد إكماله للبيانات المطلوبة على موقع حافز الإلكتروني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكماله المتقدم.

شروط استحقاق حافز البحث عن العمل

حدد صندوق الموارد البشرية شروط استحقاق دعم برنامج حافز من حيث، حيث يجب على المتقدم استيفاء هذه الشريط حتى يصبح مؤهلا للحصول على الدعم الشهري من حافز، ويمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم صندوق الموارد البشرية المجاني وفيما يلي الشروط:

أن يكون المتقدم قد مضى على تخرجه وحصوله على المؤهل ستة أشهر كحد أدنى سواء كان في الثانوية العامة أو التدريب أو في المرحلة الجامعية أو بعد المرحلة الجامعية.

أن يكون المتقدم قد تجاوز فترة ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من التدريب أو انسحابه من الدراسة في حال إذا كان المتقدم لا يحصل على إعانة أو مكافئة من الحكومة أثناء دراسته أو خلال فترة تدريبه.

أن يكون المتقدم قد تجاوز فترة 6 أشهر كحد أدنى من تاريخ ترك العمل سواء كان يشتغل في القطاع الحكومي أو عمل خاص.

موقع طاقات البوابة الوطنية للعمل

رابط طريقة التسجيل في حافز لأول مرة يتم من خلال تسجيل الدخول على موقع طاقات “البوابة الوطنية للعمل”، حيث يستطيع المسجل في موقع برنامج حافز البحث عن العمل التمتع بكل ما يقدمه برنامج حافز بعد تسجيل حافز جديد، وفي حال واجهتكم أية مشكلة في طريقة تسجيل حافز يمكنكم ترك تعليق أسفل الموضوع، وسنرد عليكم على الفور.