نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جود الإسكان رفع طلبات الحالات المستحقة لتوفير مسكن وتسديد الإيجار للمحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جود الإسكان وآلية رفع طلبات الحالات المستحقة لدعم توفير مسكن وتسديد الإيجار للمحتاجين، إسكان جود هي إحدى المبادرات الخيرية في القطاع السكنى بالمملكة والتي تستهدف الفئات الأشد حاجة وفقراً، حيث يتم تقديم الدعم لتلك الفئات عبر تسديد الإيجار أو توفير مسكن من خلال الجمعيات الأهلية الخيرية المؤهلة التي تدعمها منصة جود الإسكان، وهي تعتبر بمثابة إحدى المبادرات الإلكترونية لمؤسسة الإسكان التنموي التي تتبع وزارة الإسكان السعودية، وفي تقريرنا اليوم سوف نوضح معكم تفاصيل برنامج جود الإسكان وآلية تسجيل الحالات المستحقة للدعم السكني من خلال توفير مسكن أو تسديد قيمة الإيجار للمحتاجين.

منصة جود الإسكان لتوفير مسكن وتسديد الإيجار

تنقسم اختصاصات منصة جود للإسكان بالنسبة لبرنامج دعم الحالات المستحقة إلى جزئين، الأول يختص بتوفير مسكن ويستهدف الفئات الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية، والثاني يختص بتسديد إيجار المسكن ويستهدف الأسر الغير قادرة ماديا على تسديد قيمة الإيجار نتيجة عدم القدرة على العمل والوفاء بالالتزامات المالية سواء بسبب سجن رب الأسرة أو وفاته أو مرضه، ويتم التحقق من استحقاق الحالات للدعم بشكل ميداني عن طريق الجمعيات الخيرية التابعة للبرنامج، ويتم تسجيل الحالات المستحقة للدعم في المنصة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة في حالة دعم توفير المسكن، أو من خلال محكمة التنفيذ في حالة عجز المحكوم عليه عن الالتزام بدفع قيمة مبلغ الإيجار.

آلية رفع الحالات المستحقة للدعم السكني

الحالات التي تطلب دعم توفير مسكن أو تسديد قيمة الإيجار، والتي تتواجد لدى الجمعيات الأهلية المؤهلة لدعم منصة جود الإسكان، تخضع إلى عدد من الخطوات قبل الموافقة وتفعيل الدعم للحالة، حيث تقوم أولا الجمعية المؤهلة لمنصة جود بدراسة الحالات المتواجدة لديها على المستوى الاجتماعي والميداني، على أن يتم التأكد من وجود حاجة شديدة للحالة وفق معايير الاستحقاق التي وضعتها المنصة.

يقوم نظام مبادرة الدعم بشكل مباشر بعد ذلك بقبول الحالة بشكل أولي أو رفضها، وذلك وفقا لقواعد البيانات المسجلة بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة للدعم السكني، ثم تقوم الجمعية بناء على دراسة الحالة بتعبئة كافة تفاصيل الحالة والمعلومات اللازمة بشكل دقيق، مع تعهد الجمعية بصحة البيانات المدخلة والتزامها بالتسويق للحالة.

في الخطوة التالية يتم تحديد نوع الاحتياج السكني للحالة المستحقة للدعم، ثم يتم التوثيق في منصة جود للإسكان، وفي حالة عدم إمكانية توفير المسكن عبر منصة جود، تقوم الجمعية بعد استكمال المشاركات المادية للمساهمين في دعم الحالة بالالتزام بتوفير المسكن المتوافق مع قيمة تلك المساهمات، بعد ذلك يتم تسليم المسكن للحالة المستحقة للدعم مع توقيع المستندات اللازمة.