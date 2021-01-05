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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1442 عن بعد.. مواعيد عودة الفصل الدراسي الثاني 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يزداد البحث في هذه الأوقات عن تفاصيل التقويم الدراسي 1442 عن بعد في المملكة العربية السعودية وما هي المواعيد المتبقية من التقويم الدراسي للسنة الدراسية الحالية ، ومن أبرز التساؤلات عن المواعيد هو سؤال الطالب عن مواعيد عودة الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 2021، حيث تتم الإجابة عن هذا السؤال رفقة باقي التقويم التفصيلي 1442 الصادر عن وزارة التعليم متضمنة أوقات عمل الاختبار النهائي وصدور النتائج وإجازة عيد الفطر السعيد.
التقويم الدراسي 1442 عن بعد المملكة العربية السعودية
مع دنو انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية وزيادة الأسئلة حول ما هو شكل الفصل الدراسي الثاني وما هي المواعيد الخاصة بداية الفصل الدراسي الثاني وموعد إجازة عيد الفطر وباقي مواعيد السنة الدراسية 1442 ، وقد جاءت عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني اليوم الرابع لشهر جمادى الآخر هجريا والذي من المفترض أن يوافق يوم السابع عشر من شهر كانون الثاني 2020، في حين أن بداية عطلة عيد الفطر السعيد سيصادف السابع عشر من رمضان 1442 ويوافق يوم الثامن والعشرين من نيسان 2021.
ما تبقى من التقويم الدراسي 1442 بعد التعديل
- بعد انتهاء إجازات عيد الفطر السعيد في المملكة العربية السعودية ستعود الدراسة لجميع المراحل التعليمية “المتوسطة، الابتدائية، الثانوية”، وذلك بتاريخ السادس من شهر شوال القادم وسيصادف يوم السابع عشر من شهر أيار مايو 2021
- سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 بعد خمسة أيام من عودة الدراسة فقط، وبالتحديد يوم الحادي عشر من شوال 1442 وسيصادف تاريخه يوم الثاني والعشرين من أيار 2021
- ستكون نهاية العام وبداية إجازة نهاية السنة الدراسية بتاريخ 22 من شهر شوال 1442 والتي من المفترض أن تصادف يوم الثاني من الشهر السادس يونيو 2021
- ولمعرفة تقويم السنوات المقبلة يمكنكم من خلال موقع وزارة التعليم الرسمي.
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