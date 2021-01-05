نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطة الزمنية لـ تسجيل طلاب الصف الأول 1442-1443 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم الخطة الدراسية لـ تسجيل طلاب الصف الأول من المرحلة الابتدائية، وذلك عن طريق بوابة نظام نور الالكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وفي وقت سابق من الآن نشرت وزارة التعليم تعميم تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443 في السنة الدراسية المقبلة، ويتضمن ذلك جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الأول وحتى الصف السادس ابتدائي، كما أنه تم نشر تفاصيل كاملة حول تعميم الوزارة الصادر منذ البارحة والذي سيتم توضيحه في هذا التقرير، علماً أن التعميم يحتوي شرط العمر المقبول للطالب المراد تسجيله حديثا في العام القادم.

الخطة الدراسية الكاملة لـ تسجيل طلاب الصف الأول في الابتدائية 2021

وقد تضمنت الخطة الدراسية للصف الأول الابتدائي العديد من الشروط والتفاصيل المذكورة على النحو التالي:

أولا فيما يخص القبول للصف الأول الابتدائي يمكن للطلاب الذين أكملوا عمر الست سنوات مع بداية العام الدراسي 1443 أو ما يقل عن ثلاثة شهور أو ما يعادل 90 يوم تقريبا، يمكن تسجيل الطالب في هذا العام وبمعنى آخر يمكن لمن هم من تاريخ ميلاد الثاني من شهر فبراير 2016 أو على التاريخ الهجري يوم 24 ربيع الثاني 1437 فما قبل هذا التاريخ.

الطلبة الذين يكون عمرهم أقل من ست سنوات بحوالي 6 شهور أو ما يعادلها 180 يوم، على أي من كان تاريخ ميلاده ما بين تاريخ 24 ربيع الثاني 1439 والثالث من شهر فبراير 2016 وحتى تاريخ 25 رجب 1437 والذي يصادف الثاني من شهر مايو 2016.

شروط قبول طلبة الصف الأول أثناء التسجيل في نظام نور السعودي

يجب توفر شهادة صادرة للطفل المراد تسجيلها من روضة الأطفال بشرط أن تكون معتمدة ومثبتة بأن الطفل التحق بالروضة لفصلين دراسيين، وتوفير استمارة نمائية لإتقان الطفل لجميع المهارات النمائية، ويجب توفر وصية معتمدة من قبل المعلمة في الروضة تتضمن قدرة الطفل على الالتحاق المبكر في الصف الأول في المرحلة الابتدائية

يجب أن يكون الطفل قد التحق في الروضات الحكومية والأهلية التي تتبع إلى إدارة وزارة التعليم السعودية أو للروضات والمدارس الأجنبية والعالمية أو المدارس الأهلية التي طبقت البرامج الدولية المرخصة الصادرة عن وزارة التعليم

تقبل أيضا الروضات من خارج المملكة العربية السعودية، بشرط توفر دليل إتقان الطفل للمهارات النمائية وتوفير التوصية للالتحاق في المرحلة الابتدائية في الصف الأول، على أن يتم تصديق الوثيقة عبر الملحق الثقافي السعودي أو من خلال السفارة السعودية في البلد الموجود فيها.

ملاحظات هامة من أجل الخطة الدراسية المرحلة الابتدائية 1443

ومن جهة ثانية يتم تطبيق الشروط والضوابط في المعايير السابقة على جميع الطلبة السعوديين والأجانب في كافة المدارس التابع للتعليم العام الحكومي والأهلي، مشمولة بمدارس تحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة، ويجب التأكد من طرف إدارات التعليم من تثبيت المدارس الأهلية والعالمية والحكومية والأجنبية، ومن ثم يمكن إضافتها إلى موقع نظام نور لاحقاً.