نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصل الدراسي الثاني “2” 1442 عن بعد.. التقويم الدراسي الالكتروني 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم آلية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية، يترقب الكثير من الطلبة والمعلمات والمعلمين والإداريين وباقي شاغلي الوظائف التعليمية صدور قرار نهائي بخصوص طريقة بداية الفصل الدراسي الثاني 2021 وهل سيكون حضوري أم سيبقى عن بعد ، وبحسب مصادر من داخل وزارة التعليم السعودية فإن قرار صدور بيان نهائي بخصوص التعليم عن بعد بالنسبة للفصل الدراسي الثاني إن كان عن بعد أو حضوري سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنه سيتم ذكر العديد من التصريحات من وزير التعليم وبعض المسؤولين بخصوص القرار المنتظر.

الفصل الدراسي الثاني 1442

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول ومع صدور نتائج الطلاب نظام نور بدأ البحث عن كيف سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 وهل سيكون حضوريا أم أنه سيكون حسب التوقعات عن بعد، وفي آخر التصريحات لوزير التعليم بخصوص التعليم عن بعد أكد الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم تجنيب الطلبة من مخاطر الأزمة العالمية الأخيرة والتي ضربت بدورها المملكة، وفي تغريدة له على موقع تويتر شكر وزير التعليم كافة المعلمين والقائمين على منصة مدرستي ولكل شخص سعى إلى تحقيق النجاح في الاختبارات الأخيرة، والتي كانت عن بعد لمعظم الطلاب والطالبات، كما شكر الطلاب على الجهد الذي قدمه جميع الطلاب والطالبات وتفاعلهم مع المعلمين في البيئة الافتراضية التعليمية، في حين شكر أيضا أولياء الأمور والذين كان لهم دور كبير في سير العملية الامتحانية.

آخر تصريحات وزير التعليم بما يخص آلية الفصل الدراسي 2

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ في رده على أحد الأسئلة في إحدى المقابلات أن الوزارة لم تقم حتى الآن بتحديد آلية الدراسة هل ستكون في المقررات التعليمية أو أنها تمر عن طريق الوسائل التعليمية الافتراضية، وأضاف أن وزارة التعليم السعودية مستعدة لكافة الاحتمالات والسيناريوهات القادمة، والتي من المحتمل أن تكون أمام وزارة التعليم، في حين أكد أن الأيام القليلة القادمة تكون حاسمة بالنسبة لآلية التعليم في المملكة.

تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم لتحديد آلية وجهة التعليم حضوري أو الكتروني

وفي هذا الشأن أعلنت وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة الصحة ، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين وظيفتها تحديد آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني ، وأشارت إلى أن القرار سيتم تحديده في قادم الأيام وفي الوقت المناسب، تجدر الإشارة إلى أن أغلب التوقعات تؤكد أن العملية التعليمية في الغالب ستبقى عن بعد، وفي حال صدرت قرارات نهائية بهذا الخصوص يمكنكم تحديث هذه الصفحة على مدار الساعة، لمعرفة آخر الأخبار بخصوص العملية التعليمية الفصل الدراسي الثاني.