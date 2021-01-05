نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض عقارية بالسعودية بالتقسيط حتي 30 عام من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض العقارية بالسعودية هي أحد أنواع القروض التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين الباحثين عن قرض عقاري سريع وبشروط ميسرة للجميع، ويتوفر الحصول علي قرض عقاري بالتقسيط من بنك سامبا السعودي الذي يوفر تمويل عقاري مميز لشراء فيلا جاهزة أو شراء فيلا تحت الإنشاء، ويتم منح القرض العقاري بأقساط ميسرة ومتوافقة مع الدخل الشهري الخاص بكل عميل الذي يحصل عليه من مكان العمل الخاص به، وسوف نوضح لكم تفاصيل القروض العقارية بالسعودية من بنك سامبا.

مميزات القروض العقارية بالسعودية من بنك سامبا

منح القرض العقاري بتوافق الشريعة الإسلامية.

منح مبالغ للتمويلات العقارية تصل الي 5 مليون ريال.

سداد قيمة القرض العقاري علي فترة تصل الي 30 عام.

القرض العقاري يتم صرفه دون شرط موافقة الكفيل.

لا يطلب بنك سامبا قيمة تحصيل الأقساط المتبقية من مبلغ التمويل في حالة تعرض العميل الي الوفاة أو الي العجز الدائم.

الحصول علي تأمين مخصص ضد الأخطار.

شروط التمويل العقاري للفيلا من بنك سامبا

عمر العميل لا يقل عن 21 عام حتي يستطيع أي فرد التقديم علي التمويل العقاري.

أن يكون العميل من حاملي الجنسية السعودية.

الدخل الشهري يجب ألا يقل عن 3000 ريال.

يجب قضاء فترة عمل لا تقل عن شهر بأي جهة عمل حكومية.

يجب قضاء فترة عمل لا تقل عن 3 شهور بأي جهة عمل خاصة.

يجب ألا تكون الفيلا موضع نزاع بين أطراف أو عليها نزاع قضائي.

ألا يكون قد مر فترة 25 عام علي الفيلا.

رابط التقديم علي التمويل العقاري من بنك سامبا

التقديم علي القروض العقارية بالسعودية من بنك سامبا يتم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، ويتم ذلك من خلال الدخول الالكتروني علي موقع سامبا موقع التسجيل الخاص بجميع العملاء.