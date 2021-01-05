نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق عقد ايجار الكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية توثيق عقد ايجار الكتروني لكي يضمن كلاً من المستأجر والمؤجر حقهم في ذلك، وعقد الإيجار هو واحد من العقود القانونية التي تتم برضاء الطرفين ويتم الإيجار بناء على طلب المستأجر الذي يرغب في ذلك سواء من أجل غرض السكن أو التجارة، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا على المزيد من التفاصيل التي تخص عقد ايجار بالمملكة تابعونا.

توثيق عقد ايجار الكتروني

بعد الانتهاء من عملية تسجيل عقد يرغب الكثير من الأشخاص في توثيقه، فينبغي على كلاً من المؤجر والمستأجر أن يطلبون بتوثيق العقد ولكن يلزم أن يوثق العقد أولاً المؤجر حتى يتمكن بعد ذلك المستأجر بعملية التوثيق، لذا يُمكنك توثيق عقد ايجار من خلال اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني.

الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني. يتم النقر على أيقونة أبشر للأفراد، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة تسجيل الدخول واختيار الخدمات الإلكترونية.

انقر على وزارة الإسكان ثم توثيق عقد والضغط على خانة المتابعة.

بعد التأكد والإطلاع على البيانات يتم النقر على قبول ثم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

أخيراً يتم الضغط على خانة تأكيد وبذلك تكون انتهيت من توثيق عقد ايجار.

وسوف تظهر لك رسالة بإتمام عملية التوثيق بنجاح.

خطوات طباعة عقد ايجار الكتروني

بعد القيام بتسجيل عقد ايجار ينبغي أن يكون لدى كلاً من المؤجر والمستأجر نسخة منه، ولكي تتمكن من ذلك ينبغي عليك طباعته بعد الانتهاء منه ويُمكنك ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول لشبكة الإيجار الإلكترونية.

الإلكترونية. يتم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، والنقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم باختيار عقد الإيجار ثم قائمة عقود الإيجار

سوف تظهر لك قائمة قم باختيار العقد الذي ترغب في طباعته واضغط على عرض وسوف يتم تحميله.

أخيراً انقر على طباعة العقد والاحتفاظ به وسوف يتم طباعته بنجاح ويكون لديك نسخة من العقد.

بهذا نكون انتهينا من سرد مقال توثيق عقد ايجار الكتروني وأوضحنا ذلك بالتفصيل ونود أن يكون نال اعجابكم.