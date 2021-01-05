نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطلاب المستجدين فى نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتعرف على خطوات تسجيل الطلاب المستجدين فى نظام نور عليك قراءة مقالنا هذا، فنظام نور أحد الأنظمة التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لاستكمال الدراسة عن بعد ورغبتها في عدم ضياع السنة الدراسية على أبنائها، ويوفر هذا النظام مجموعة كبيرة من الخدمات الطلابية وأيضاً خدمات خاصة بالمعلمين وأولياء الأمور، واليوم سوف نوضح لكم كل ما يخص نظام نور تابعونا.

نظام نور التعليمي بالمملكة

يُعتبر نظام نور واحد من الأنظمة التعليمية الفعالة في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر العديد من الخدمات سواء للطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور، فهو يسعى لاستكمال الدراسة عن بعد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ورغبة المملكة في الحد من اختلاط الطلاب لمنع انتقال العدوى بينهم.

والجدير بالذكر أنه يُقدم الكثير من الخدمات وتتثمل في إمكانية تسجيل الطلاب في المراحل الابتدائية أو الروضة كما يوفر إمكانية تسجيل ولي الأمر لكي يتمكن من متابعة أبنائه بشكل دوري ويوفر له أيضاً طريقة للتواصل مع المعلمين لمتابعة درجات ومستوى أبنائه في الدراسة.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين فى نظام نور

يوفر نظام نور بالمملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل من خلاله لكي تتمكن من استكمال السنة الدراسية عن بعد في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لذا يُمكنك التسجيل للاستفادة من كافة الخدمات المُقدمة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى نظام نور التعليمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.

التعليمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية. يتم النقر لتسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.

الضغط بعدها على خانة تسجيل طالب جديد وكتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات التي تخص المدرسة بدقة كاملة.

وأخيراً يتم النقر على خانة حفظ لكي يتم إرسال طلبة إلى الجهة المختصة بذلك.

بعد الانتهاء من التسجيل ينبغي أن يختار مدرسة بديلة لإنه قد يتعرض لعدم وجود مكان له في المدرسة المتقدم للالتحاق بها فينبغي عليه التقديم في مدرسة أخرى.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال الطلاب المستجدين فى نظام نور وذكرنا لكم كيفية التسجيل فيه وشروط التسجيل ونود أن يكون نال اعجابكم.