نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جامعة المجمعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير عن التسجيل في جامعة المجمعه رغبتا في الالتحاق بالدراسة من خلالها، فهي تحتوي على ثلاثة عشر كلية مقسمين على عدة محافظات ولكن مقرها الأساسي في الرياض، وتوفر هذه الجامعة الكثير من الخدمات الطلابية، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عن الجامعة تابعونا.

جامعة المجمعه

هي جامعة حكومية تم تأسيسها في 24 أغسطس عام 2009، وفقاً لقرار من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل مسعود وبعد تأسيسها كان الدكتور خالد بن سعد المقرن مديراً لها، ومقرها هو مدينة الرياض.

تحتوي الجامعة على 13 كلية ولكن الكليات مُقسمة على المحافظات ولكن مقر الجامعة متواجد في مدينة الرياض، وتسعى لتقديم الكثير من الخدمات المتنوعة في المجال التعليمي.

شروط القبول في جامعة المجمعه

اشترطت الجامعة بعض الاشتراطات لكي يتمكن الطالب من التسجيل فيها، لذا ينبغي فكل طالب يرغب في التسجيل أن تتوافر الشروط التالية وهي:

ضرورة أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء من المملكة العربية السعودية أو خارجها.

يشترط أن يكون حسن سير والسلوك وأن يتخطى الاختبارات الخاصة بالجامعة.

ألا تتجاوز مدة حصوله على شهادة الثانوية خمس سنوات.

لابد من كونه لائق طبياً وأن تتوافر فيه جميع الشروط التي وضعتها الجامعة.

يلزم ألا يكون قد تم فصله من أي جامعة أخرى لأي سبب سواء كان تعليمي أو أدبي.

في حالة عمله ينبغي أن توافق جهة العمل على تقديمه لاستكمال دراسته في الجامعة.

التسجيل في جامعة المجمعه

جامعة المجمعة هي واحدة من أبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية، فالكثير من الطلاب يرغبون في التسجيل عبر هذه الجامعة ويبحثون عن الطريقة المُثلى للتسجيل فيمكنك الالتحاق بها عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بجامعة المجمعه .

. يتم الضغط على رابط القبول ثم التسجيل عن طريق كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

بعد ذلك قم باختيار المواد الدراسية والجدول الدراسي وانقر على خانة تسجيل الدخول.

رابط موقع جامعة المُجمعه

تستطيع الدخول إلى رابط جامعة المجمعة لكي تتمكن من تسجيل بياناتك لكي تلتحق بالدراسة من خلالها، ولكن ينبغي أن تتوافر بعض الشروط التي وضعتها الجامعة لكل من يرغب في التقديم، وتحتوي هذه الجامعة على أكثر من 13 كلية موزعين في عدة محافظات ولكن مقرها الرئيسي هو الرياض.