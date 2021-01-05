نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي مباشر للأفراد رابط تسجيل الدخول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي مباشر للأفراد والتسجيل بالخطوات الرسميّة حيث يُعدّ الراجحي مصرفًا إسلاميًا يُقدم الخدمات المالية والمعاملات البنكية في السعوديّة منذ عام 1957م، ومع توفيّر جميع خدمات المصرف إلكترونيًا يُمكنك التمتع بها فورًا عُقب تسجيل الدخول الراجحي؛ وذلك تأكيدًا على جهود المملكة في رؤية 2030 المتطورة، وتوفير الوقت والجهد على العاملين وأيضًا الحد من تجمع العملاء في البنك، سجل الآن.

الراجحي مباشر للأفراد دخول

إلكترونيًا يُتيح لك بنك الراجحي القيام بكل أعمالك المصرفية أينما كُنت حيث يُمكن تحويل الأموال، والاطلاع على كشف حساب وأيضًا التواصل مع خدمة العملاء، وللتسجيل يُرجى تطبيق الخطوات التاليّة:

الانتقال إلى موقع مصرف الراجحي الرسمي الإلكتروني

اختيار “ فتح حساب جاري ” من الصفحة الرئيسية.

” من الصفحة الرئيسية. الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها، ومن ثم المتابعة.

إضافة البيانات المطلوبة من العميل والتي تتمثل فيما يلي:

رقم الهوية، والبريد الإلكتروني المُفعل، والحالة الاجتماعية، ورقم الهاتف الجاري، والحالة الوظيفية، والحد الأقصى للتعامل المالي شهريًا، وأيضًا الراتب، والرتبة العلمية.

كتابة رمز التحقق المائي، ومن ثم المتابعة.

المائي، ومن ثم المتابعة. إدخال بيانات أفراد العائلة في حالة الرغبة بالتسجيل مستخدمًا البطاقة العائلية، تُضاف مع أرقام الهواتف.

ربط البيانات بحسابك في أبشر، ومن ثم مراجعة البيانات مرة ثانية؛ للتأكد من صحتها.

إرسال الطلب عبر الضغط على حقل “تم“.

وبذلك يتم تقديم الطلب إلكترونيًا في الراجحي مباشر للأفراد وعقب القبول سوف تستقبل رسالة نصية على الهاتف تُفيد بـ أهمية زيارة أقرب فرع لك لاستكمال المعلومات في غضون 30 يومًا.

تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي

يستطيع عملاء مصرف الراجحي تحميل تطبيق مباشر للأفراد ومن ثم الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية التي تحتاج إليها بكل سهولة، والجدير بالذكر إمكانية التسجيل عبر جميع أنواع الهواتف الذكية مستخدمًا الخطوات التاليّة:

تحميل تطبيق الراجحي عبر متجر بلاي alrajhiretailapp.

إضافة اسم المستخدم ورمز المرور.

اختيار تسجيل الدخول.

تأكيد التسجيل عبر إضافة الرمز الذي يصل إلى جوالك.

الضغط على متابعة ومن ثم ستتمكن من الاطلاع على واجهة خدمات تطبيق الراجحي.

خدمات بنك الراجحي مباشر للافراد

يُوفّر مصرف الراجحي جميع خدماته إلكترونيًا عبر موقع مصرف الراجحي وأيضًا تطبيق مباشر الراجحي، ومن أشهر الخدمات التي يُمكن الاستمتاع بها ما يلي:

الخدمة المصرفية المتوفرة على مدار الأربع وعشرين ساعة.

ساعة. إمكانية تحويل واستقبال الأموال بسهولة مع كشف حساب لجميع التعاملات.

توفّر خدمات المصرف لجميع الجنسيات المُقيمة في الممّلكة.

تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق فيزا الراجحي إلكترونيًا.

الدفع أون لاين وأيضًا التبرع للجمعيات والمستشفيات الخيرية.

الحصول على تمويل شخصي أو للعمل بسهولة عبر الطلب أون لاين.

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تكمن مصرف الراجحي من تحقيق إنجار خيالي في وقتًا قياسي لجميع المواطنين والوافدين للممّلكة وخارجها أيضًا عبر الهاتف الجوال حيث تستطيع استعمال الجوال أو الهاتف الثابت بسهولة.

وأيضًا توفير العمليات المصرفية وإمكانية استخدام حسابك على مدار الساعة طوال العام حتى في الاجازات الرسمية، ويُمكنك التواصل مع الكوادر البشرية في الخدمات المصرفية عبر الاتصال على 966920003344+ ومن ثم اختيار الرقم 0، وبعد ذلك رقم 3 ومن ثم رقم 1 للمتابعة.

يتطلب التواصل مع الراجحي مباشر للأفراد كتابة الرقم السري، ومن ثم المتابعة والاستفسار حسبما شئت، يُمكنك التعليق في حين مواجهة أي مشكلة في التسجيل أو التواصل، وسوف يتم الرد عليك مباشرةً من قبل المتخصصين.