نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط شانجان CS95 من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الحصول على عروض تقسيط شانجان CS95 موديل 2021 في السعودية من العديد من البنوك التي تتعامل مع وكيل سيارات شانجان الصينية في السعودية حيث يتم التنسيق بين الوكيل وعدد من البنوك المعتمدة من بينها بنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك الإمارات والبنك الأهلي التجاري إضافة إلى البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي حيث تعد هذه البنوك هي التي يمكن الحصول منها على عروض تقسيط شانجان موديل 2021 وفق سياسة معروفة ومعلنة وبأنظمة تمويل مختلفة تلبي رغبة العديد من المستهلكين سواء عبر التمويل التأجيري أو عبر التمويل بالمرابحة كما سيتم تفصيله فيما بعد.

طرازات شانجان CS95 موديل 2021

تأتي شانجان CS95 في السعودية بثلاثة طرازات تتفق في المواصفات الأساسية وتختلف في الكماليات وهي قريبة من بعضها في السعر، حيث تشترك الطرز الثلاثة في أنها تأتي بمحرك سعة 2.00 لتر مع مقاعد من الجلد إلا أن طرازين منها من نوع الدفع الأمامي فيما يوجد طراز واحد من نوع الدفع الرباعي لذلك فهو يختلف في السعر عن الطرازين الأخيرين.

سعر شانجان CS95 Royal دبل 2021

الطراز الأول في الفئات الثلاثة هو شانجان CS95 رويال دبل وهو طراز الدفع الرباعي الوحيد في هذا الموديل ويصل سعره إلى 110 ألف ريال بدون الضريبة المضافة أما سعر شانجان CS95 رويال دبل شامل الضريبة المضافة فيصل إلى 126 ألف ريال وتأتي السيارة مع محرك بسعة 2 لتر بقوة 233 حصانًا وناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات .

سعر شانجان CS95 Platinum وكلاسيك

أما الطرازين الأخيرين فسعرهما متقارب بشكل كبير حيث يصل سعر شانجان CS95 Classic 2021 إلى 101 ألف ريال في حين يصل سعر شانجان CS95 Platinum شامل الضريبة المضافة إلى 110 ألف ريال وهما من نفس فئة الدفع الأمامي وبنفس سعة المحرك والقوة الحصانية .

تقسيط شانجان CS95 من بنك البلاد

من أجل شراء شانجان SC95 تقسيط يجب اتباع ما يلي: