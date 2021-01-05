خطوات التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي 1442 والشروط والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة خطوات التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي 1442 يبحث عنه الكثير من المواطنين ذوى الدخل المحدود والمحتاجين من أبناء المملكة لمواجهة صعوبات الحياه والعيش حياه كريمة لسداد التزامات المعيشة، ويكون قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم العديد من الخدمات المتاحة من تسديد الأقساط بطريقة مريحة وكذلك يختلف قروض الضمان عن القروض الأخر من البنك حيث أنها تكون قروض بدون فوائد عاليا ويتم التسديد على حسب ظروف وقدرات المتقدم، كما أن قروض الضمان الاجتماعي عمل على حل كثير من مشاكل الشباب في موجهه ظروف الحياه والمقبلين على الزواج ويجب توافر بعض الشروط والأوراق للحصول على القرض.

خطوات التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى الحساب أو أنشاء حساب جديد بالموقع. كتابة جميع البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية. ثم الضغط على أفراد. اختيار نوع التمويل المطلوب تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم أو تمويل آهل أو قرض كنف. وصول رسالة على الجوال تتضمن قبول الطلب المقدم. التوجه إلى بنك التسليف لتقديم المستندات المطلوبة. ووفقا للأوراق المقدمة سيتم إبلاغ الشخص بالموافقة على حصوله على القرض من عدمه.

شروط الحصول على قرض من الضمان الاجتماعي 1442

أن لا يكن المتقدم للبنك علية أي قروض أو ديون للمصارف الأخري. أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة. حاصل على الجنسية السعودية. قدرة المتقدم على سداد الدين. ألا يزيد صافي الراتب السنوي للمتقدم عن 120 ألف ريال سعودي سنويا. أن يكون لديه سجل تجاري ساري. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما. ألا يكون قد استفاد سابقا من قرض الضمان.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من الضمان الاجتماعي 1442

أن تكون الهوية الوطنية لكل من مقدم الطلب والكفيل سارية وغير منتهية. العنوان الوطني المسجل بهيئة البريد السعودي. رقم الجوال المسجل بحساب ابشر. وثيقة أثبات قيمة الراتب الشهري. تعبئة نموذج 105 والخاص بطلب القرض. وثيقة من وزارة الصحة بتصريح البيانات. ولابد من تقديم ما يثبت الطلاق أو وفاة الزوج أو اختفائه لقروض الكنف.

والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يقدم العديد من القروض وكذلك شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات والمطلقات والعزباء وغيرها من القروض الخاصة بالشباب لتسهيل الزواج ويعمل بنك التمية الاجتماعية على توجيه الدعم والمساعدة للمحتاجين لمواجهة أعباء الحياه بعد تأثر الاقتصاد قي المملكة في الآونة الأخيرة.