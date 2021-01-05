نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا يطلق 3 خدمات جديدة ويدعو المواطنين لتحديث التطبيق والاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق تطبيق توكلنا 3 خدمات جديدة خلال الساعات الماضية وذلك ضمن رغبته في التوسع وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين من أجل تسهيل عملية الوصول إلى البيانات والتصاريح التي يحتاج إليها ملايين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية والتي تشهد العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي تجبر المواطن على استخدام التطبيقات التكنولوجية في الحصول على المعلومات والبيانات بدلًا من الذهاب إلى الهيئات والمصالح الحكومية.

تطبيق توكلنا يطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بأن الفترة الماضية كانت قد شهدت إطلاق المزيد من الخدمات المميزة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ويأتي على رأسها خدمة استعراض تصاريح تطبيق اعتمرنا من خلال تطبيق توكلنا، وكذلك خدمة الحصول على تفاصيل ومعلومات تخص تأمين المركبات، وهذا بجانب خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا.

وأوضحت الجهات المسؤولة عن تطبيق توكلنا، بأنها تسعى من أجل إضافة المزيد من الخدمات على تطبيق توكلنا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها للتوسع في الخدمات الرقمية التي لاقت نجاح كبير لدى المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية خاصة خلال فترة حظر التجوال وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مختلف المدن السعودية.

كيف يمكن الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا الجديدة؟

أجابت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن تساؤل البعض حول طريقة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها عبر تطبيق توكلنا على الهواتف المحمولة، حيث قالت بأنه يجب على جميع مستخدمي تطبيق توكلنا القيام بتحديث التطبيق من خلال المتاجر الإلكترونية المختلفة مثل أبل ستور وكذلك جوجل بلاي، وهذا حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي تم إضافتها على التطبيق خلال الساعات الماضية.