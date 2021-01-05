نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة فتح سجل تجاري الكتروني 2021 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح سجل تجاري الكتروني ، وضعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بعض الشروط لكي تتمكن من فتح سجل تجاري ، لكي يتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة من ممارسة جميع الأنشطة التجارية المختلفة، كما أنها وفرت خدمة الحصول على السجل التجاري بشكل إلكتروني عن طريق الأنترنت وذلك تسهيلا على المستثمرين ممارسة التجارة التي يريدونها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط فتح السجل في السعودية 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شروط فتح سجل تجاري الكتروني

يوجد بعض الشروط التي وضعتها وزارة التجارة السعودية لكي يتمكن المستثمرين من ممارسة التجارة، ويتم استخراج سجل تجاري الكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة في المملكة وهذه هي الشروط المطلوب توافرها :

يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على السجل التجاري أن يكون سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على السجل التجاري لا يعمل في أي قطاع من القطاعات الحكومية .

إذا كان المتقدم لا يملك الجنسية السعودية، في هذه الحالة يجب علي المتقدم من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لكي يتمكن من ممارسة التجارة .

يجب على المتقدم تحديد نوع النشاط التجاري الذي يريد ممارسته .

يجب أن يكون المتقدم يملك التصاريح المطلوبة قبل فتح السجل التجاري، وذلك في حالة إذا كان التاجر يرغب في مزاولة احدي الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح لكي يتمكن من مزاولتها .

يمكن للمرأة سعودية الجنسية أن تفتح سجل تجاري للنشاط التجاري الذي تريد مزاولته وذلك بناءا للضوابط المفروضة .

طريقة فتح سجل تجاري الكتروني

يوجد بعض الخطوات التي يجب عليك إتباعها لكي تتمكن من فتح سجل تجاري بشكل إلكتروني الذي وفرته وزارة التجارة السعودية والخطوات كالتالي :

أولا يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية عن طريق الأنترنت .

السعودية عن طريق الأنترنت . أنقر على خيار الدخول للنظام .

قم بكتابة أسم المستخدم .

أكتب رمز المرور .

أكتب الرمز المرئي الظاهر لك على الصفحة .

أضغط على تسجيل دخول .

سوف يظهر لك خيارات في القائمة الرئيسية، اختر منها خيار السجلات التجارية .

من القائمة المنسدلة انقر على التالي .

أكتب البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

أضغط على التالي .

انقر على تأكيد بيانات الطلب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة وشروط فتح سجل تجاري الكتروني في السعودية .