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عمر شويل - جدة استعلام عن قرض بنك التنمية الإجتماعية برقم الهوية 1442، قام بنك التنمية الإجتماعية السعودي بتوفير خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام والاستفسار عن قروض بنك التنمية الإجتماعية برقم الهوية ومعرفة الأقساط المتأخرة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة الاستعلام عن القروض برقم الهوية ومعرفة شروط الحصول على القرض من بنك التنمية الإجتماعية.

استعلام عن قرض بنك التنمية الإجتماعية

قام بنك التنمية الإجتماعية بتسهيل الاستعلام عن القروض فلا حاجة للذهاب إلي البنك والانتظار وتضيع وقت ومجهود كثير دون جدوى، فقد أصبح الآن يمكن الاستعلام عن طريق الموقع الرسمي التابع لبنك التنمية الإجتماعية والبدء في الإستعلام الإلكتروني عن القرض واقساطه وإجراءات السداد ومعرفة طريقة تقديم طلب اعفاء من السداد لمن هم لا يستطيعون السداد عن طريق الخطوات التالية:

أولاً التوجه إلى موقع بنك التنمية الإجتماعية.

القيام بإنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب شخصي في بنك التنمية.

في حالة إذا كان لديك حساب في بنك التنمية يجب تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

سوف يتم التحويل إلى صفحة يظهر فيها جميع المعلومات الشخصية وتفاصيل القرض الحاصل عليه وتحتوي على كلاً من التاريخ ونوع القرض وجميع الأقساط المتبقية والاسم ورقم الهوية الوطنية.

ولمعرفة الأقساط المتبقية والمتأخرة يجب عليك الضغط على أيقونة الأقساط المتأخرة.

شروط بنك التنمية الإجتماعية الجديدة للحصول على البرامج التمويلية

قد اطلق بنك التنمية الإجتماعية بعض الشروط الجديدة حتى يستطيع المواطنين والمقيمين الحصول على البرامج التمويلية المتوفرة، ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض يتراوح بين 25 إلي 55 عام. تسجيل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة في النموذج بصورة صحيحة. يجب على المتقدم للقرض أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن لا يكون المقترض مالك لأي نوع من المشاريع عند تقديم الطلب. يجب ان لا يزيد راتب المقترض عن 2000 ريال سعودي شهرياً. يجب أن لا تزيد قيمة القرض عن 8 مليون ريال سعودي.

إعفاء بنك التسليف 1442

حرصا من خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على المواطنين السعوديين وتوفير حياة كريمة لهم قام بإصدار قرار إعفاء المواطنين الغير قادرين على سداد القروض من بنك التنمية الإجتماعية وذلك لمن ينطبق عليه شروط الإعفاء من سداد القرض.