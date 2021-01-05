ولي العهد يستقبل أمير الكويت في مطار العلا

بلادي – الرياض : وصل اليوم (الثلاثاء) وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح. وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبلي أمير الكويت ووفده، بمطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا. الجدير بالذكر أن الوفد الرسمي الكويتي يضم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري.

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