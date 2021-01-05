وصول ولي عهد مملكة البحرين إلى محافظة العلا والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

بلادي – الرياض :

وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية الـ41 في العلا، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.

ويضم الوفد الرسمي البحريني كلا من وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.